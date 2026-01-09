營養午餐免費新北未跟進 先推周周有鮮奶

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，但鄰近的新北市因經費考量未跟進，市長侯友宜允諾研議，他昨天宣布新學期將啟動「鮮奶幸福周」計畫，周周免費供應鮮奶等飲品。六都率先推動免費營養午餐的桃園市長張善政說，公共政策更應積極，好的政策全民受惠，樂見不分藍綠縣市跟進，「站在孩子面前，政治可以退後一點」。

新北「鮮奶幸福周」將於今年二月廿三日開學日啟動，每周提供設籍或就讀新北的二至十二歲學幼童一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，預估超過卅三萬名孩子受惠；八月卅一日起擴及公私立國中生，再增約十一萬名青少年受益。

侯友宜表示，新北投入四點二九億元經費啟動「鮮奶幸福周」，因應新北幅員遼闊的特性，規畫「數位兌換」及「專案配送」雙軌模式，五所缺乏兌換據點的偏鄉學校由廠商專案直送；其他家長、孩子可憑「新北兒童卡」或「幸福卡」至四大超商、全聯、美廉社及家樂福部分門市共七大通路數位兌換，乳糖不耐症的孩子可選擇豆漿或優酪乳。

不過，新北議會藍綠黨團都支持跟進免費營養午餐政策，避免雙北學生產生相對剝奪感。國民黨團另指出，提升學生食養權益是朝野共同目標，營養午餐政策不應由各縣市單打獨鬥，籲中央統籌全國一致性、別讓地方財政獨自承擔，以免排擠其他教育與社福預算。

侯友宜回應，今年預算已通過，明年他會做好適時調整，目前全市營養午餐經費逾十三億元，如果跟進將增加到四十六億元，他會再盤整財政資源，中央也可以跟地方討論，如何一致性照顧更多的孩子。

「若我當選市長，會立刻來做。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，議會民進黨團已提案支持免費營養午餐政策，她也支持，還應提升品質，讓學童吃得更好。