新聞眼／營養午餐免費 蔣萬安出手驚醒藍綠諸侯

新年初始，台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費政策，藍綠縣市紛紛跟進，連台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁都「從善如流」，新北市長侯友宜允諾研議，台南市長黃偉哲也訂出回應時間表。免費營養午餐並非蔣萬安首創，新竹縣已執行廿四年，桃園市二○二三年也啟動，為何蔣萬安一出手，驚醒天下諸侯？北市核心人士說，該政策反映當今政治氛圍，「中央惡鬥、民心望治」。

去年四月推動「生生喝鮮奶」上路，北市府就開始評估營養午餐免費政策的可行性，尤其考量「上有長輩、下有孩子」的三明治世代，希望在財源可行下提供有助實質生活的民生政策，但涉及財源廣大，加上需後續配套，直到年初才宣布新政。蔣萬安深知，歷經去年一整年大罷免政治惡鬥，民心更期盼執政者提出有感政策。

二○二四年底，行政院長卓榮泰喊停「班班有鮮奶」政策，蔣萬安就下定決心「中央不做，台北做」，當時還曾舌戰政委馬永成等官員。馬永成在行政院會舉自己小孩就讀北市仁愛國中為例，仁愛國中有二千多名學生，附近卻僅六家超商，如果學生都去兌換鮮乳，超商也難供貨；蔣萬安則堅定表示，他拜訪過四大超商和全聯、家樂福等，業者都樂意配合，且兌換鮮乳的人不會同一時間在同地點，技術性問題不是問題。

不論鮮奶或午餐，蔣萬安的政策看似只讓小朋友受惠，但他們都是國家未來的主人翁，營養午餐解決不少年輕家長的照顧問題，一個好政策同時打中「國中小學生、中產階級、中間選票」，在大選前，自然引發跟風效應。

盧秀燕和蔣萬安過去以姐弟相稱，盧姐姐如今跟進蔣弟弟政策，引發關注。二○二六年選戰，盧雖無連任壓力，但為穩住中間選民支持，強化「媽媽市長」品牌形象，市府多次盤點財政，確認可負擔後即跟進；台中地方政壇議論，過去盧秀燕在民生議題向來敏感，這次卻失去先機，台中城市治理常被拿來與北市比較，盧若不跟進，在照顧兒少福利上恐被質疑落後，有不得不做的壓力。

高雄市在兩天內決策也被迫大轉彎，教育局從堅持「使用者付費變免費」。陳其邁聲稱市府已研議一段時間，考量財政問題才未推動，下決心的主要原因在於高雄幅員廣大，超過十一個北市，從都會到偏鄉，他認為不論家庭的經濟條件如何，每個孩子都應獲得同樣好的照顧。

據了解，高市府幕後的決策關鍵與立委邱議瑩有很大關聯，邱認為免費營養午餐是很好的方向，力勸陳其邁提早上路。市府宣布跟進不到半小時，邱議瑩馬上發文附和、張貼宣傳圖卡，其他參選對手也無條件表態支持。藍營議員雖酸「自己打臉自己」，但也肯定市府願意修正，「免費政策不是只用來吸引演唱會天團」。

六都「唯二」未跟進的新北和台南也有動作，黃偉哲才批北市揮霍炫富，卻也不得不表示「會慎重考量市政財政狀況再因應」，預計八月前敲定政策，因為台南財政嚴峻，財力分級又掉至第五級，支出須精算，若宣布跟進補助營養午餐恐遭質疑。侯友宜也鬆口，會和議員一起盤點新北的財政狀況，明年再「適時調整」。

決策人士說，蔣萬安施政引發連鎖效應，固然占據北市優勢，但一項政策打動人心的從來不是有多少錢，而是把資源用在最不該被忽略的地方，否則中央政府握有最多預算，為何仍是天怒人怨？