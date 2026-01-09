聽新聞
新聞眼／代孕政策 需最大公約數

聯合報／ 本報記者李光儀

代理孕母議題再度成為討論焦點，而且似乎已經到了最後的攤牌階段。不同於其他多數議題的「藍綠對決」，此案反而比較傾向是民眾黨與民進黨的相持不下。也因此，代理孕母問題「很政治卻又不太政治」的性質，讓倡議是否能成為政策，留下迴旋的空間。

民眾黨不分區立委陳昭姿站在不孕者的角度，堅持代理孕母政策，嚴格來說沒錯；至於民進黨立委從女權的「身體剝削」角度出發，認為代理孕母是剝削的一種，絕對不能允許，也不能說沒有道理。但民主政治必須要認清的一個現實是：多數的政策只要不是明顯的違反人權，就很難說絕對誰對誰錯。如果說代理孕母是性剝削，那麼包括美國部分州開放代理孕母政策，是不是就是「不民主」了呢？

如果「有限度」的代理孕母政策是其他民主法治國家可以被允許，或者至少是可被討論的，就表示這個政策並不是全盤的「反人權」法案；既然不是絕對的「違反人權」，那就可能存在「最大人權保障下、求取政策的可行空間」。

而且平心而論，雖然民進黨和民眾黨現在對於代理孕母政策涇渭分明，但這並不是一個政治性很高的法案；換言之，個別來看，民進黨或者民眾黨，甚至國民黨立委，對於代理孕母政策可能都有不同的看法。既然沒有政治性，用政治立場來限制「每個政黨必須有相同立場」，其實意義不大。

因此於今之計，所有關心此案的立委，可以先行在各個不同的版本中，擬出一個「最大公約數」版本。所謂「最大公約數」，是此案顯然並無「各黨達成共識」的可能，最多就是求取「最大公約數」；然後不同立委的立委，再依據這個「最大公約數」版本，各自遊說同黨甚至不同黨的立委支持，最後再在立法院透過表決，決定法案是否通過。

這麼多年來，民眾看了太多次立法院基於政黨立場的政治惡鬥，「黨意重於民意」永遠是民眾詬病的問題。代理孕母政策恰好是一個可以打破政黨對立的法案，就算最後表決的結果是「不贊成」，也具有一定的意義。至少讓民眾看到，立法院並不是全然的被政治支配，而是可以真正透過討論決定政策推動與否的。

