谷立言會晤林佳龍 討論強化台美關係

中央社／ 台北8日電
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天與外交部長林佳龍會晤，雙方就台美合作進一步交流意見，並討論強化堅若磐石的台美夥伴關係。圖/取自AIT臉書


美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天與外交部林佳龍會晤，雙方就台美合作進一步交流意見，並討論強化堅若磐石的台美夥伴關係。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）與外交部長林佳龍於7日會晤，一同迎接2026年的開始，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT說，兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

林佳龍今天也於臉書發文指出，謝謝谷立言昨天邀約，進行了一場別具意義的午餐時光，也就台美合作進一步交流意見。

林佳龍說，雙方期待持續促進台美在各項領域的交流，並透過深化經濟領域的合作，讓彼此堅若磐石的夥伴關係更加鞏固。

林佳龍指出，展望2026年，台灣願持續為區域的和平與穩定做出貢獻，並且與美國等全球民主夥伴，一起守護和平、共創繁榮。

