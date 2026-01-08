封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持度為41.4%，領先立委林俊憲的33.7%，差距7.7個百分點，差距已明顯超出抽樣誤差範圍。

這份民調的發布時機與執行單位，讓民進黨內外開始出現不同層次的政治解讀。熟悉民進黨派系運作的人士指出，雨晴指標過去被視為與綠營智庫圈關係密切，其研究網絡與政策圈長期與台灣世代智庫有所連結，而該智庫成員背景，多被外界歸類為偏向英系。

黨內人士分析，派系向來對初選民調的釋出時機相當謹慎，尤其是在封關前夕，每一份公開數據，往往不只是單純呈現民意，也帶有「態度表態」的象徵意義。這次由被視為偏英系色彩的民調單位，釋出一份對陳亭妃具明顯優勢的數據，自然引發派系是否已在台南局勢中做出選擇的討論。

黨內人士指出，上個月即已有英系相關研究圈，釋出顯示陳亭妃領先的民調數據；如今在封關前關鍵時刻，再度出現相同趨勢，被視為訊號的延續，而非偶然。政治觀察指出，這類連續性釋出，本身就是派系政治中常見的「穩定訊號」。

黨內人士說，初選結果仍須交由制度與選民決定，但封關前的民調風向，往往會影響未表態選民與地方組織的最後選擇，這次雨晴數據所帶出的政治訊息，將動見觀瞻。