快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
封關民調釋出政治訊號，雨晴數據引發「英系態度」討論。圖／聯合報系資料照片
封關民調釋出政治訊號，雨晴數據引發「英系態度」討論。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持度為41.4%，領先立委林俊憲的33.7%，差距7.7個百分點，差距已明顯超出抽樣誤差範圍。

這份民調的發布時機與執行單位，讓民進黨內外開始出現不同層次的政治解讀。熟悉民進黨派系運作的人士指出，雨晴指標過去被視為與綠營智庫圈關係密切，其研究網絡與政策圈長期與台灣世代智庫有所連結，而該智庫成員背景，多被外界歸類為偏向英系。

黨內人士分析，派系向來對初選民調的釋出時機相當謹慎，尤其是在封關前夕，每一份公開數據，往往不只是單純呈現民意，也帶有「態度表態」的象徵意義。這次由被視為偏英系色彩的民調單位，釋出一份對陳亭妃具明顯優勢的數據，自然引發派系是否已在台南局勢中做出選擇的討論。

黨內人士指出，上個月即已有英系相關研究圈，釋出顯示陳亭妃領先的民調數據；如今在封關前關鍵時刻，再度出現相同趨勢，被視為訊號的延續，而非偶然。政治觀察指出，這類連續性釋出，本身就是派系政治中常見的「穩定訊號」。

黨內人士說，初選結果仍須交由制度與選民決定，但封關前的民調風向，往往會影響未表態選民與地方組織的最後選擇，這次雨晴數據所帶出的政治訊息，將動見觀瞻。

民調 民進黨

延伸閱讀

陳亭妃鐵馬行巧遇陳水扁 扁力挺「台南400年首位女市長」

2026台南市長「憲妃」內鬥 侯漢廷：被遺忘的台南災民

台南市長綠營初選惡鬥，台南人希望在哪？

影／選台南市長掃街南科周遭 陳亭妃：民調領先對手一整年

相關新聞

【重磅快評】蔣萬安的營養午餐 為何驚醒天下諸侯？

2026年第6天，台北市長蔣萬安新年起手式宣布「國中小學營養午餐全面免費」，不到3天，不只藍營的基隆市、台中市、雲林縣先...

封關民調釋出政治訊號 雨晴數據引發「英系態度」討論

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，由雨晴指標公布的最新民調結果，引發政壇關注。該份民調顯示，民進黨立委陳亭妃支持...

柯文哲明拜會韓國瑜 傳王世堅一同參與將討論1議題

民眾黨前主席柯文哲上周久違現身立法院拜會朝野黨團，請託「人工生殖法」修法能將代理孕母入法。據了解，柯文哲預計明天下午將拜...

接見義大利國會議員團 江啟臣：雙邊關係持續深化

立法院副院長江啟臣今天接見義大利國會友台協會訪問團，江啟臣表示，台義國會交流日益密切，隨著長榮航空開啟台北米蘭直飛航線，...

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

免費營養午餐政策攸關孩子健康的長期投資，最重要是未來如何把關品質，確保每一分錢都能發揮最大效益，不是免錢大家就能放心。基...

美國退出聯合國氣候公約 外交部：推動參與目標不變

川普政府將退出66個國際與聯合國機構，包括台灣爭取加入的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。外交部今天表示，國際肯定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。