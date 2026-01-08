快訊

柯文哲明拜會韓國瑜 傳王世堅一同參與將討論1議題

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰／台北即時報導
柯文哲預計明天下午將拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題。圖／報系資料照
柯文哲預計明天下午將拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題。圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲上周久違現身立法院拜會朝野黨團，請託「人工生殖法」修法能將代理孕母入法。據了解，柯文哲預計明天下午將拜會立法院長韓國瑜，屆時將觸及人工生殖法議題，二人的另一位舊識、民進黨立委王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會。

柯文哲2日赴立法院，替黨籍立委陳昭姿爭取朝野支持「人工生殖法」修法。柯說，這是民生法案，為了黨派之爭卡2年沒有道理，所以應該要盡快速度努力通過，這和意識形態沒有關係，這是民生法案，拜託大家讓我們做該做的事。

關於是否也將會見立法院長韓國瑜？柯文哲說，他本來就和韓國瑜交情不錯，朋友也可以約吃飯喝茶，不必搞得像黨對黨談判；而在陳昭姿居中牽線下，柯也排定在9日下午1時40分拜會韓國瑜，地點在立法院第二會客室。

據了解，柯文哲要在明天接續拜會韓國瑜，主要仍是為了「人工生殖法」的修法能將代理孕母入法，完成當初延攬陳昭姿進入不分區的約定。明天的會議採閉門形式，外傳身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會參加，雙方也不會對討論內容設限，什麼都能談。

韓國瑜 柯文哲 立法院

