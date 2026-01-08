接見義大利國會議員團 江啟臣：雙邊關係持續深化

立法院副院長江啟臣今天接見義大利國會友台協會訪問團，江啟臣表示，台義國會交流日益密切，隨著長榮航空開啟台北米蘭直飛航線，及駐米蘭台北辦事處正式運作，象徵台義雙邊關係持續深化。

立法院副院長江啟臣今天下午，在台灣與義大利國會議員聯誼會會長、民進黨立委王定宇及國民黨立委葛如鈞等人陪同下，接見義大利國會友台協會訪問團一行7人。

江啟臣表示，這是他於本屆立法院接待的第4個義大利國會訪問團，顯示台義國會交流日益密切。他曾於2024年偕同跨黨派立委赴義大利米蘭及羅馬訪問，隨著長榮航空於2022年開啟台北－米蘭直飛航線，以及駐米蘭台北辦事處於2023年10月正式運作，象徵台義雙邊關係持續深化，在經貿、產業及人員往來等層面均展現具體進展。

江啟臣指出，感謝義大利國會長期以來對台灣的堅定支持，包括支持台灣有意義參與國際事務及關注台海和平穩定，並曾派遣軍艦赴印太海域執行訓練與巡弋任務。

江啟臣表示，立法院高度重視與義大利的國會交流，並於2024年在跨黨派立委共同推動下成立台灣與義大利國會議員聯誼會，期盼藉此持續深化雙邊合作與互信。

義大利眾議員卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）指出，非常榮幸造訪象徵台灣民主核心的立法院，此次訪團成員涵蓋義大利參、眾兩院，來自6個不同政黨，充分展現義大利國會對台灣的高度重視與友好支持，亦象徵義大利及歐洲民主夥伴對台灣民主發展的認同。

卡塔內歐說，期盼未來持續深化台義在經濟、文化等多元領域的實質合作，建立互利互惠、穩健長遠的夥伴關係。