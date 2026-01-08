快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

聯合報／ 本報記者游明煌
基隆市長謝國樑今天與多個家長會開座談會聽取各方意見，開記者會說明營養午餐免費政策。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天與多個家長會開座談會聽取各方意見，開記者會說明營養午餐免費政策。記者游明煌／攝影

免費營養午餐政策攸關孩子健康的長期投資，最重要是未來如何把關品質，確保每一分錢都能發揮最大效益，不是免錢大家就能放心。基隆市長選戰已經開打，基隆市政府跟進台北市作法，市長謝國樑、議長童子瑋在營養午餐議題「過招」，藍綠陣營沒有人敢反對，但政策落實前要做好配套，必須是可長可久，中央如果沒有統一政策，地方能撐多久是未知變數。

台北市長蔣萬安6日宣布營養午餐全免政策後，民進黨基隆市長提名人議長童子瑋7日就率先表態支持全面免費，將列為自己的參選重要政見，並批這幾年謝國樑市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來。

基隆市長謝國樑8日訪蔣萬安請益後宣布跟進，並在今天與多個家長會開座談會聽取各方意見後說明政策、需增加經費1億及未來加強品質掌控具體作法。謝「破」童鋪陳的政見主張哏，尤其今天記者會各家長會在後方一字排開，壯大政策聲勢，各自過招不言可諭。

上月童子瑋因因贈送耶誕兒童繪被市府以行政中立婉拒引發風波，事後有多名某前家長會成員署名掛出看板批謝國樑未當兵，如今謝國樑身後站出多個家長會團體支持午餐政策，反擊意味濃。

童子瑋近日一早都站街頭拉票已就挑戰者位置，謝國樑也啟動固樁，並在七區辦公民座談會聽取市民心聲，廣納民意，謝童展開選戰模式，上演藍綠對決。

由於副市長邱佩琳是民眾黨籍，這次市長選戰謝國樑將掛出和邱的合照看板，訴求藍白合效應，可吸納一成左右白勢力票源，也穩固藍基本盤，但牽動各區藍白議員小雞布局。因各區小雞都爭出頭，已呈參選爆炸態勢，白不排除在各區都提名人選，但可能擠壓藍參選人的得票空間，藍白基層人選恐還有得協調。

各地財政收支劃分法長期不公，讓不同縣市資源落差大，以北北基桃共同生活圈而言，基隆也難望六都項背，各地財政狀況不同，大家都喊出「免費」口號，宜更加量力而為，否則未來只要財政一有變化，中央沒有統一作法，能撐多久大家恐心裡也會有數，不管藍綠，不要最後變成「選舉」營養午餐。

免費能討好家長沒有錯，但會不會付出更大代價？各地政府要說清楚，有沒有排擠、暫停其他重要政策，要長遠規畫可長可久，做好資源的精準配置，才不會流於短線操作，更能獲得市民的認同。未來免費營養午餐督導小組如何落實，避免價格便宜品質、菜色變差，好好監督最是當務之急。

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋7日就率先表態支持全面免費，將列為自己的參選重要政見。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋7日就率先表態支持全面免費，將列為自己的參選重要政見。記者游明煌／攝影

謝國樑 營養午餐

延伸閱讀

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

影／綠批營養午餐免費是「買票」 謝國樑：做到前市府沒做到的

影／童子瑋批執政市政倒退3年 謝國樑回應：選舉不會誇獎對方很正常

批謝國樑執政市政倒退3年 童子瑋：我最有能力整合中央和地方

相關新聞

陳培瑜質疑領養卻遺憾沒有小孩 陳昭姿斥失格：立法不該評價他人家庭

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委再度針對代理孕母是否入法爭執不休。民眾黨立委陳昭姿...

「身障權法」18年首大修 立院討論牛步 障團發聲：盼本會期完成

立法院社福及衛環委員會昨天審查歷經18年未大修的「身障權法」，歷時逾8小時僅完成8條文審議，朝野在身障權利小組代表比率、...

表態營養午餐要免費 蘇巧慧點名傅崐萁版財劃法拖累新北

民進黨立委蘇巧慧今天發文表態支持新北市國中小學生營養午餐全面免費，她今天到板橋江寧市場掃街時受訪表示，若未來有機會為新北...

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

免費營養午餐政策攸關孩子健康的長期投資，最重要是未來如何把關品質，確保每一分錢都能發揮最大效益，不是免錢大家就能放心。基...

美國退出聯合國氣候公約 外交部：推動參與目標不變

川普政府將退出66個國際與聯合國機構，包括台灣爭取加入的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。外交部今天表示，國際肯定...

誰來解救律師考生脫離苦海？「四合一」前後配套是關鍵

律師錄取人數大幅增加，且2027年起法務部不再補助律師訓練費用，將由全律會自辦、吸收，律師實習品質恐雪上加霜。此外，不管律師錄取少或多，都有人抗議，考選部50年來深陷「父子騎驢」的窘境，到頭來受害的還是多年在「考海」中浮沉的考生們。 1987年，律師高考錄取100人，因律師公會抗議，1988年只錄取16個。2025年錄取人數首度破千，律師公會又指錄取人數過多。要在律師公會的立場和考生的需求之間取得平衡，確實不是一件容易的事。考試院多年來也因此一直「自失立場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。