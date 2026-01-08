民團盼政府緩解司法過勞 重啟司改社會對話
民間司法改革基金會今天表示，11日就是司法節，希望政府面對司法改革不能只有打詐，應嚴肅面對司法困境及改革停滯，盡速提出有效緩解司法過勞的政策，避免司法癱瘓，也要重啟司法改革的社會對話。
民間司法改革基金會董事長黃旭田、常務執行委員錢建榮等人今天在立法院召開「在司法節反思改革停滯，賴政府應凝聚改革共識、重啟社會對話」記者會，提出4大呼籲。
民間司改會表示，希望執政黨回應民眾對司法改革的殷切期盼，呼籲總統賴清德盡速提出司法院長及大法官人選，立法院則應秉持理性、專業審議其適任性。此外，賴政府應盡速提出有效緩解司法過勞的政策，避免司法癱瘓。
民間司改會指出，司法改革不是只有打詐，賴政府應履行選前承諾，重啟司法改革的社會對話，也應盡可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。
民間司改會說明，司法過勞問題已嚴重影響檢察官及法官處理案件的效能與品質，甚至使司法機關陷於癱瘓的困境。當刑事司法的案件量已超出人力所能負荷時，即使透過修法打詐、加重刑度、訂定指標等方式以圖遏止犯罪，恐怕也難收其效。
