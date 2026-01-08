民團盼政府緩解司法過勞 重啟司改社會對話

律師錄取人數大幅增加，且2027年起法務部不再補助律師訓練費用，將由全律會自辦、吸收，律師實習品質恐雪上加霜。此外，不管律師錄取少或多，都有人抗議，考選部50年來深陷「父子騎驢」的窘境，到頭來受害的還是多年在「考海」中浮沉的考生們。 1987年，律師高考錄取100人，因律師公會抗議，1988年只錄取16個。2025年錄取人數首度破千，律師公會又指錄取人數過多。要在律師公會的立場和考生的需求之間取得平衡，確實不是一件容易的事。考試院多年來也因此一直「自失立場」。

