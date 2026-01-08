民間盼速提名大法官 賴總統左右為難？

近來大法官、在野黨、司改團體紛紛呼籲賴清德總統儘速補齊大法官提名，但總統府官員回應保守，謂前兩次並未獲得立法院同意，第三波提名將「適時發佈」。由於前兩次否決，符合執政黨需求的大法官人選更為難找，賴總統已經陷入長考。

府方提名態度消極？

隨著五人大法官114憲判1、115憲判1陸續出爐，除了拒絕評議的3位大法官呼籲賴總統儘速補提大法官，包括國民黨、民眾黨，甚至連一向較親綠的司改團體，都呼籲總統府應該儘速提名大法官，除了憲法判決人數的正當性外，還要解決詐騙案件過勞、處理司法改革等議題。

媒體多次詢問總統再提名大法官之進度，但總統府官員都僅表示，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意。有關第三度提名事宜，總統府將「適時發布」相關訊息，府方沒有說死不再提名。

第三波人選不好找

總統府私下可能正在鴨子划水，持續尋找可以符合執政黨認同的大法官人選，而不打算開放推薦，民進黨立委受訪時曾指出，之前提名都沒有通過，如今若開放推薦，還有誰要來自取其辱？

只不過，《憲法增修條文》第5條第1款提到：「司法院設大法官15人…，由總統提名，經立法院同意任命之…」賴總統任命大法官需要經過國會的同意下，不可能只靠民進黨就能順利提名人選，一定要國民黨或民眾黨，無論是藍綠合、綠白合或是藍白合，至少要有一黨一起同意。

可依循中選會模式

賴總統之前曾經提名的大法官候選人、台大國發所教授劉靜怡，反而在民眾黨立委支持、民進黨立委否決的狀況下無法獲得提名：第二波提名時，雖然在大罷免前因對立局勢拉高，藍白早早表態全部否決，但就連綠營都沒有完全同意賴總統所提人選，包括學者陳慈陽、詹鎮榮都僅獲得26票同意，連黨內都未完全買單，賴總統自己也有檢討必要。

其實，行政院在中選會委員提名就已經做了很好的示範，有採納藍白建議的人選，且其它委員並非完全都是「綠友友」。若中選會模式成功，比照辦理對賴總統來說應該不是難事，且若採納藍白人選，提名依舊沒有過關，反而更能名正言順的將憲法法庭癱瘓之責轉移給在野黨，豈非一舉兩得？賴總統應該是了解箇中道理的。

【更多精采內容，詳見 】