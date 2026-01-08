卓榮泰指總預算卡關6縣市恐舉債 許宇甄嗆：是政院帶頭違法

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
今年度中央政府總預算案持續卡關。行政院長卓榮泰今說，總預算案送進立法院已逾4個月，恐影響2992億元預算，衝擊6縣市財務調度，恐需舉債因應。國民黨立委許宇甄說，總預算之所以卡關，不是國會不審，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、總統公布的法律編列法定支出，還硬把飛安事故栽到沒審總預算，批操作冷血、轉移焦點。

許宇甄表示，行政院今日上午院會聽取「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議影響」，會後卻把責任一股腦推給在野黨不審預算，甚至在社會集氣搜救F-16AM飛官之際，急著把失事牽扯到總預算審議，這不只是失言，更是失格。總預算之所以卡關，不是國會不審，而是行政院帶頭違法，不肯依照已三讀通過、並經總統公布的法律編列法定支出，卻又要求立法院替它背書違法的預算。

許宇甄強調，不是在野不審總預算，是行政院不補。在野黨立委早已一再公開表達，只要行政院回到法治軌道，依法補編立法院去年三讀通過，並已公告生效的軍人加薪及軍警退休費用，依照慣例編足、如期撥付地方補助款，立法院隨時可以啟動審查，絕無拖延空間。遺憾的是，卓榮泰寧可對外開記者會噴口水、對內硬拗法定義務，也不願把預算缺口補齊，還反過來指責國會，才是預算卡關真正的元兇。

許宇甄質疑，當全國人民正為失聯飛官集氣祈福，行政院卻在此時消費悲劇、蹭熱度，硬把飛安事故栽到「沒審總預算」上，操作不但冷血，更是在轉移焦點；且外界早已質疑防撞系統、飛官防寒衣等關鍵裝備配發與管理進度，F-16妥善率也屢遭點名，行政院應督促國防部徹底檢討、對症下藥，而不是先找「總預算」當遮羞布。

許宇甄說，中央政府刻意剋扣地方補助款、補助款何時到位仍是未知數，台北市、基隆市及台中市等地方政府，仍展現「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的決心。地方縣市長為了減輕家長負擔，即便財政辛苦，仍設法挪出經費，宣布自115學年度起實施國中小營養午餐免費政策。地方可以節衣縮食、挪出經費照顧學童，行政院卻把總預算當成政治攻防的武器。

