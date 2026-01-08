陳培瑜質疑領養卻遺憾沒有小孩 陳昭姿斥失格：立法不該評價他人家庭

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該跟人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查「人工生殖法」修正草案，朝野立委再度針對代理孕母是否入法爭執不休。民眾黨立委陳昭姿表示，民進黨立委陳培瑜公然造謠，對於他人家庭缺乏基本尊重，「立法工作不該建立在他人家庭的輕率評價。」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審行政院及朝野立委所提「人工生殖法」部分條文修正草案，多位民進黨立委在會中提出程序發言。陳培瑜指出，陳昭姿過去公開說「只有領養、沒有自己的小孩很遺憾」，孩子從小到大聽到這樣的話，難道不會覺得只是個替代品。

陳昭姿稍早在臉書發文指出，自己過去收養一個孩子，後來建立深厚而真實的親子關係，「我之所以走進立法院、推動代理孕母法制化，正是來自我兒子的鼓勵」，然而陳培瑜卻在國會殿堂公然指稱「陳昭姿委員自己領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩。」󠀠

陳昭姿說，她要嚴厲譴責這種不負責任的造謠行為，對於他人家庭關係如此缺乏基本尊重，陳培瑜顯然沒有注意到民進黨立委郭昱晴，「先前因為使用未經查證的謠言攻擊我，最終又迅速公開道歉的事實。」󠀠

針對陳培瑜質疑「沒有走進民間」、「沒有傾聽社會需求」，陳昭姿則表示，自己長期都有收到民眾陳情，其中就有包含罹癌的女性，對方希望在有限的人生時間裡，有機會透過代理孕母完成心願，「這些聲音，正是我在國會持續推動代理孕母法制的重要原因。」

陳昭姿質疑，這些對象在陳培瑜的口中，難道不應該被傾聽與照顧、只因為立場不符就不值得被回應，「況且，我與孩子之間的親子關係，不應也不容成為任何人政治攻防的工具」，請停止將他人的家庭與孩子當作攻擊火藥，不僅失格也失去基本的人性與良知。

陳昭姿也說，「立法工作，不該建立在對他人家庭的輕率評價與不實指控之上，更不該選擇性決定誰的痛苦與期待才算是『民意』」，麻煩民進黨立委高抬貴手，放過這些引頸期盼代孕法制化的病人。

