快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

少子辦公室沒設立 衛福部：已編5931億元解決問題 勿拘泥名詞福

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部次長呂建德。圖／行政院提供
衛福部次長呂建德。圖／行政院提供

衛福部長石崇良坦言未成立「少子女化政策辦公室」引發爭議，但他也補充，當時是任務編組，目前已提高到行政院層級。衛福部次長呂建德指出，政府已編列5931億元解決少子女化，尊重部分委員執意拘泥在名詞上，但重要的是盡快審議預算，實在做事才是民眾之福。

黃國昌去年批評少子女化政策辦公室為一場騙局，當時行政院發言人回覆，衛福部2017年成立任務編組性少子女化對策辦公室。由於衛福部長石崇良昨在答詢時稱，「確實沒有成立少子女化辦公室」，黃當場譏諷「衛福部長公開打臉行政院說謊」。

不過行政院發言人李慧芝指出，石崇良事後補充，那是一個任務編組性質的辦公室，且衛福部2017年在立法院專案報告中，也提到衛福部少子女化對策辦公室運作狀況和政策目標達成進度，昨天國民黨立委羅智強質詢時也拿出這份報告，代表立法院知道少子女化辦公室運作的狀況。

衛福部次長呂建德續指，2017年，時任衛福部長陳時中鑒於少子女化嚴重，因此成立跨司署的臨時編組，也就是少子女化對策辦公室，直屬於部長室，因為只是暫時性任務編組，並沒有相關編制，「這是名詞解釋，你可以說是廣義或狹義的問題」，隔年2018年，時任政委林萬億即推出少子女化對策計畫。

呂建德提到，從2018年到2025年，衛福部共編列5931億元，包括四個面向，第一，幼兒全面照顧，衛福部1473億元、教育部3477億元發放育兒津貼及托育補助；第二，優化兒童醫療，共編列370億元；第三，友善生養，也就是大家非常關心的租金補貼，內政部編列432億元；第四，友善家庭職場，勞動部編列177億元。

呂建德說，重要的是回歸實質作為，尊重有部分委員執意拘泥在名詞上，但少子女化對策計畫已經行政院核定，並於2026年提出，送到立法院審查，「比較重要應該是趕快坐下來付委審查，趕快實實在在做事，不要拘泥在名詞上，才是民眾之福」。

子女 衛福部 行政院

延伸閱讀

未設少子女化辦公室爭議 羅智強轟民進黨打假球、裝死裝瞎

被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

影／「少子女化辦公室」羅生門 石崇良：已轉型到政院層級

代理孕母未納入工生殖法 石崇良：爭議大、兒童權益優先

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

卓榮泰：預算年度總預算尚未付委是憲政首次 6縣市恐舉債

今年度中央政府總預算案仍今未付委審查，行政院長卓榮泰指出，總預算案送進立法院至今逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度卻未...

憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內...

台東嗆財力級次升好被處罰 政院：倉促修正財劃法所致

新版財劃法今年正式上路，行政院主計總處調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升至第一級，與台北市並列，引發質疑。行政...

台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。