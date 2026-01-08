少子辦公室沒設立 衛福部：已編5931億元解決問題 勿拘泥名詞福

衛福部長石崇良坦言未成立「少子女化政策辦公室」引發爭議，但他也補充，當時是任務編組，目前已提高到行政院層級。衛福部次長呂建德指出，政府已編列5931億元解決少子女化，尊重部分委員執意拘泥在名詞上，但重要的是盡快審議預算，實在做事才是民眾之福。

黃國昌去年批評少子女化政策辦公室為一場騙局，當時行政院發言人回覆，衛福部2017年成立任務編組性少子女化對策辦公室。由於衛福部長石崇良昨在答詢時稱，「確實沒有成立少子女化辦公室」，黃當場譏諷「衛福部長公開打臉行政院說謊」。

不過行政院發言人李慧芝指出，石崇良事後補充，那是一個任務編組性質的辦公室，且衛福部2017年在立法院專案報告中，也提到衛福部少子女化對策辦公室運作狀況和政策目標達成進度，昨天國民黨立委羅智強質詢時也拿出這份報告，代表立法院知道少子女化辦公室運作的狀況。

衛福部次長呂建德續指，2017年，時任衛福部長陳時中鑒於少子女化嚴重，因此成立跨司署的臨時編組，也就是少子女化對策辦公室，直屬於部長室，因為只是暫時性任務編組，並沒有相關編制，「這是名詞解釋，你可以說是廣義或狹義的問題」，隔年2018年，時任政委林萬億即推出少子女化對策計畫。

呂建德提到，從2018年到2025年，衛福部共編列5931億元，包括四個面向，第一，幼兒全面照顧，衛福部1473億元、教育部3477億元發放育兒津貼及托育補助；第二，優化兒童醫療，共編列370億元；第三，友善生養，也就是大家非常關心的租金補貼，內政部編列432億元；第四，友善家庭職場，勞動部編列177億元。

呂建德說，重要的是回歸實質作為，尊重有部分委員執意拘泥在名詞上，但少子女化對策計畫已經行政院核定，並於2026年提出，送到立法院審查，「比較重要應該是趕快坐下來付委審查，趕快實實在在做事，不要拘泥在名詞上，才是民眾之福」。