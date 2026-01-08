代理孕母入法再掀論戰 林靜儀直指爭議「別假裝代孕者真有選擇自由」

立法院衛環委員會今審查「人工生殖法」修正草案，代理孕母是否入法引發社會關注。衛福部次長林靜儀今於臉書指出，代孕制度涉及高度複雜的權利義務與醫療倫理衝突，連婚內女性在懷孕時，都難逃家庭或社會壓力做選擇，別再假裝代孕者能完全有自己的選擇權，因此在相關配套與保障未釐清前，行政院版本選擇「排除代理孕母」，聚焦處理較具社會共識的人工生殖議題。

林靜儀說，台灣高等教育普及、女性勞動參與率高，但婚姻內仍存在高度傳統性別角色期待，使女性對結婚卻步，平均初婚年齡已接近30歲，第一胎平均生育年齡達31歲，約三分之一產婦屬高齡生育。現行的「人工生殖法」僅限已婚夫妻使用人工生殖技術，迫使有生育計畫卻無伴侶、或與伴侶規畫不同步的女性，只能選擇凍卵等待，反而進一步延後生育、加劇高齡產婦比例。

她說，政院版提出的「人工生殖法」草案的核心，是將婚姻與生育適度脫鉤，開放單身女性及女同性伴侶使用人工生殖技術，並同步強化人工生殖細胞管理、人工生殖子女的權益保障，以及建立違規機構罰則與管理機制，盼在兼顧生育自主與制度安全下，回應少子化問題。

至於代理孕母，林靜儀說，代孕所導致的相關利益與衝突極為複雜，尤其在臨床醫療現場更難以化解。她舉例，委託夫妻能否以「對孩子好」為由，要求代孕者限制飲食、作息、居住方式，或干涉代孕者的社交與宗教行為；若代孕者因健康需要施打疫苗、接受手術或影像檢查，是否需經委託夫妻同意、由誰簽署醫療同意書，種種問題都存在爭議。

另外，如果代孕者於產前檢查發現遺傳疾病風險、胎兒結構異常，或是可矯正的先天缺陷，當委託夫妻與代孕者意見分歧時，究竟由誰決定是否進一步檢查、是否終止妊娠，現行制度並無清楚答案，即便是生產方式，若無醫療必要卻被要求剖腹生產，屆時醫師到底該聽誰的，也可能會陷入兩難。

林靜儀說，現行產科醫療決策是基於「不傷害原則」與「病人知情同意」，尊重孕產婦作為承擔風險者的決定權，但當胎兒被視為「他人所委託」，誰有權主張「為胎兒最佳利益做決定」，在法律與倫理上都未解決。

她強調，「不要假裝代孕者可以充分完全自己抉擇」，連婚姻內女性懷孕時都難逃家庭與社會壓力，更不要說承載「他人期待」的代理孕母。