關注動物福利 動保團體籲金管會納永續揭露指標

台灣動物社會研究會依國際標準，檢視上市櫃食品業動物福利揭露情形，多數不及格，呼籲金融監督管理委員會盡速將「動物福利」納入永續揭露指標。

台灣動物社會研究會與民主進步黨籍立法委員郭昱晴今天共同舉行記者會，公布「2024上市/櫃食品企業永續報告書落實動物福利指標調查」。

研究會指出，食品產業大量依賴動物性原料，動物福利已成為國際間農業與食品業永續發展的關鍵要素，對高度仰賴動物性原料的食品企業而言，忽視動物福利就是漠視人與動物的健康，漠視供應鏈風險，更將失去國際市場與競爭力。

研究會表示，目前金管會轄下的證交所、櫃買中心訂定的「上市/櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，並未要求食品相關產業揭露「動物福利」永續指標，導致台灣的食品、餐飲、畜牧業在這方面出現重大管理缺口，整體產業永續發展落後國際。

研究會呼籲金管會盡速督促轄下單位，將「動物福利」納入相關產業必須揭露的永續指標，接軌國際準則並強化產業競爭力。

研究會依據國際間食品企業落實「動物福利」相關政策與作為，提出4項指標，具體「動物福利」政策；「動物福利專責」單位；依據全球永續性報告協會（GRI）準則決定永續報告書須揭露的「重大主題」時，將「動物福利」納入其中；落實動物福利相關作為。

檢視58家上市櫃食品業的「永續報告書」，發現無一企業制定具體的「動物福利」政策，無一企業成立「動物福利專責」單位，僅2家企業在依據GRI準則決定永續報告書須揭露的「重大主題」時，將「動物福利」納入其中，分別為台糖、福壽。

研究會再根據「上市/櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」中，鼓勵企業參照的「永續會計準則理事會（SASB）」指標對照表，檢視58家上市櫃食品企業的行業分類，其中有24家為「餐飲業」、「肉品、家禽與乳製品」、「食品零售商與配銷商」，在SASB的行業準則定義中，「動物福利」是重要議題，應有相關管理作為，並應主動揭露。

研究會指出，調查發現，24家企業中僅有4家完整揭露「動物福利」，包括統一超商、六角、王座、全家，其餘企業揭露資訊都有嚴重瑕疵或缺漏。

研究會調查，58家企業中，有提到落實動物福利相關作為也只有14家，宏亞、全家設定非籠飼雞蛋採購及販售期程；台糖設定畜牧場全面轉型動物福利飼養系統期程；統一超商、天仁、王座、豆府部分使用非籠飼雞蛋、非母豬狹欄系統豬肉、動物福利標章鮮奶；福壽、大成、佳格、味全部分自有牧場、契作牧場通過動物福利驗證；泰山、揚秦、統一企業以畜舍溫控免除動物冷熱緊迫。