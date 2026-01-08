綠倡投票前放假 學者：連放3天民眾會去旅行而非投票

藍白力推不在籍投票專法，綠黨團則提「民主假」，主張在投票日及前一日均放假一日等。立法院內政委員會今辦公聽會，專家學者持正反意見。有學者認為，台灣已屬高投票率國家，若遇到連放三天民眾就會出去旅行而非投票；也有人認為，民主假不會動到現有投票制度，不宜貿然全面開放不在籍投票。

立法院內政委員會今辦「強化民主投票促進法」草案公聽會，邀內政部次長吳堂安、中選會綜合規畫處長張玳綺、選務處長王曉麟，及邀學者專家列席。

東吳大學政治學系退休教授謝政瑜表示，台灣民主已高度發展，但投票問題不是在不在籍，而應加強在通訊投票上的便利性，民進黨版本的多放一天假，若選舉沒有那麼熱烈，那民眾連放三天就會出去旅行而非投票，且若補助交通費用返鄉，要如何去查證？

謝政瑜認為，多放一天假不一定有助於提升投票率，例如美國加州爾灣就有常設投票箱，讓民眾透過上下班時間去投票，同樣不影響民眾對民主憲政的信心，應與前一天放假無關。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，台灣討論不在籍投票已有30年，開放確實有新風險，但並不代表不應該去做，去剝奪人民投票的權利，對於不在籍投票的技術性挑戰，只要不要把政治的手伸進去，相信都可以被克服。

開南大學公共事務管理學系副教授、前監察委員仉桂美則說，台灣過去選舉爭議，很多錯誤未必與投票方式直接相關，如果沒有吸取過去經驗，再討論30年也一樣，投票過程中的弊端，行政應該要有能力自己克服，而不是倒果為因去造成選民的不方便。

不過，東吳大學政治系副教授陳方隅則認為，連現今唱票過程，都會有人質疑選務不公平，更不用提不在籍投票要把選票封裝、移轉，將更會有疑慮；且台灣已有約7成高投票率，沒有急迫性要再刺激投票率。若放民主假將不會動到現有制度，是相對開放不在籍投票更好方式。

經濟民主連合智庫研究員黃承瀚也說，「民主假」對於深化民主參與，有正向且不帶副作用的效果，如果只是採取便利投票措施來鼓勵政治參與，可能會產生反向作用，與其讓選民從家鄉抽離去投票，何不多鼓勵他們回到家鄉參與民主投票。

內政部常務次長吳堂安則說，相關建議內政部都會入案，來作為未來推動相關業務研議的參考，若全面實施不在籍投票，會衍生選務作業高度複雜，尤其面對境外敵對勢力問題，重申現階段不宜貿然推動不在籍投票。