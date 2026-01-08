2026國家戰略培力營啟動 綠：厚植青年國安素養

快訊

中央社／ 台北8日電

民進黨今天舉辦「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，營隊目的是希望培育能夠長期關注並深耕國家戰略與國家安全議題的青年世代，以回應劇烈變動的國際局勢，切實守護台灣的民主價值與國家安全。

民進黨發布新聞稿指出，民進黨副秘書長何博文出席開幕式並致詞。

何博文表示，看到眾多青年對台灣國家安全、國際局勢及兩岸關係展現高度關注與強烈使命感，令人深感振奮，也充分顯示青年世代已成為守護民主台灣不可或缺的重要力量。

何博文強調，當前青年正身處「最好、也是最具挑戰的時代」；台灣正站在威權擴張與民主防衛交織的關鍵歷史節點，面對境外敵對勢力持續升高的威脅，更需要具備國際視野、戰略思維與行動力的新生代國家戰略人才挺身而出，共同承擔守護台灣民主與和平繁榮的責任。

何博文指出，近年台美中關係與整體國際情勢快速變動，台灣在區域與全球的角色與重要性持續提升，並在各個層面扮演「和平穩定的締造者」。無論在外交、經貿或安全領域，台灣的軟實力與硬實力皆展現出高度韌性與具體成果。

何博文提醒，正因台灣在國際社會的表現愈加亮眼、能見度持續提高，中國對台灣的認知作戰、統戰滲透與恫嚇打壓亦隨之升高，且手段愈發多元、細緻，這是台灣必須正視且嚴肅面對的現實挑戰，台灣比任何時候都更需要提高警覺、強化社會韌性、深化民主價值並團結一致。

吳峻鋕指出，中國部舉辦這次培力營，希望在既有基礎上持續深化布局，期望進一步培育能夠長期關注並深耕國家戰略與國家安全議題的青年世代，以回應劇烈變動的國際局勢，切實守護台灣的民主價值與國家安全。

吳峻鋕表示，培力營課程內容涵蓋「台灣國家戰略與政府兩岸政策」、「國際局勢與台灣外交挑戰」、「美中經貿戰與中國經濟情勢」、「中共滲透威脅的識讀與反制」等多項核心議題，並結合兵政軍棋推演等模擬演練，聚焦美中外交議程以及中共對台宗教統戰等關鍵面向，強調理論與實務並進。

