台東嗆財力級次升好被處罰 政院：倉促修正財劃法所致

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
新版財劃法今年正式上路，行政院主計總處調整各縣市財力級次，台東、新竹縣市一口氣提升至第一級，與台北市並列，引發質疑。行政院發言人李慧芝說，之所以落差這麼大，是因新版財劃法導致統籌分配稅款分配不均，各縣市落差大，這就是倉促修法結果，再次呼籲立法院儘速審議政院版財劃法。

主計總處指出，過去計算財力級次通常只會上下動一級，此次因新版財劃法修正影響，才會出現從第五級提升至第一級、第三級提高到第一級，是因財劃法修正影響，這是一定的。

主計總處每3年公布各地方政府「財力級次」，級數愈低財力愈高，換言之未來申請計畫型補助時，中央補助就會比較少、地方自籌款大大增加。新版財力級次，第一級除了台北市，還新增新竹縣市、台東縣，其中台東一口氣提高四級，花蓮也提升兩級至第二級；台南市反而連降兩級至第五級，下降最多。

行政院主計總處公務預算處長許永議說明，財力級次是縣市政府最近3年度自有財源的平均值，依序分為5級，每3年檢討一次；因應新版財劃法，中央額外釋出4165億元，地方財源大幅增加，卻也造成分配不均、縣市財力結構變化，新版財力級次計算也是依照新版財劃法分配得的狀況計算。

針對台東縣一口氣從第五級升級到第一級，與台北市並列，許永議指出，台東縣舊有自有財源僅有36%，排名第20名，新版財劃法挹注147億元後，成長幅度達220%，自有財源也增為104%，意即有財源已高於歲出，縣市排名提升為第4名，因此升為第一級。

針對新竹縣市，許永議說，新竹市因財劃法挹注達213億元、增幅257%，新竹縣同樣增加182億元，成長幅度達267%，因此兩縣市都升為第一級。

財力級次下降部分，許永議指出，基隆市雖然因財劃法增加80億元、成長幅度為137%，卻仍低於整個縣市的平均成長171%，因此排名下降；台南市增加159億元，成長率僅50%，因此財力級次由第三級降為第五級，純粹是按歲入歲出計算。

媒體追問，去年9月，苗栗縣從第五級提升至第一級，新版財力級次卻落在第四級，許永議指出，苗栗過去原先是第三級，但因縣府舉債上限超過法定上限，也曾發生薪水付不出來的情況，因此接受行政院的財務管控，連降兩級到第五級，儘管財劃法修正後財源增加，但所有縣市中只有苗栗仍舊超過舉債上限，因此從第二級降到第四級。

財劃法 行政院 新竹

