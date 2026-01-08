台東財力「升到第一」惹議 立委陳瑩：被錯誤修法懲罰

主計處依新版財政收支劃分法試算，將台東縣與台北市列為財力級次第一，引發地方關注。對此，民進黨原住民立法委員陳瑩今指出，這項結果是依國民黨版本財劃法計算出的數據，並非台東財政實力真的與台北市相當，而是公式設計失真，讓外界誤以為台東「突然變有錢」。

陳瑩表示，外界流傳「縣府多年還債卻被懲罰」的說法，是對事實的誤導。她指出，台東過去7年積極還債，財力級次卻一直維持在第五級，顯示此次級次突然跳升，並非因縣府還債有成，而是新版財劃法計算方式所致。

針對縣長饒慶鈴強調「縣府團隊努力還清欠債卻要被懲罰」的說法，陳瑩指出，這樣的說法與財力跳級的真正原因不符。她指出，台東之所以能夠維持縣政運作並獲得好評，與中央補助款密切相關，補助款是支撐教育、交通、醫療及農業的重要財源，並非單靠地方財力就能支應。

陳瑩強調，即便依新制台東可多分得百億元以上統籌款，仍無法與台北市每年上千億元財政規模相比，兩者在稅基、產業結構與人口條件上存在根本差距，不能簡單並列。

她呼籲，台東不應成為錯誤修法下的最大受害者。目前行政院已提出較能兼顧區域均衡的新版本財劃法，陳瑩呼籲立法院儘速審查，並表示將持續在中央全力爭取，要求重新調整台東的財力級次，確保中央補助款穩定到位，守護台東發展。