快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

主計長：115年度總預算若未過 影響經濟成長

中央社／ 台北8日電

115年度中央政府總預算案在立法院尚未付委審查，針對是否衝擊經濟成長，主計長陳淑姿說，評估115年度經濟成長率為3.54%，如果總預算沒過，經濟成長會有點下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。

行政院今天舉行院會後記者會，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、行政院主計總處主計長陳淑姿等人出席。

媒體詢問，若總預算沒通過，針對AI新十大建設、以及對產業與經濟成長是否會造成衝擊。

葉俊顯表示，若總預算無法審議完成，AI新十大建設有新台幣102億元受影響，包括無人載具產業發展統籌型計畫25億元；智慧機器人關鍵技術、應用推廣等計畫19億元；智慧政府數位化精進發展計畫15億元；衛福數位基礎建設計畫11億元；智慧雨林產業創生計畫9億元；矽光子技術研發、量子及算力建設等計畫7億元。

葉俊顯說，若115年度總預算未及通過，將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局。

陳淑姿表示，114年評估經濟成長率為7.37%，115年度為3.54%：如果總預算沒過，影響近3000億元，以設備與相關投資影響來說，每100億元影響0.05%，若是像業務費等消耗性經費，每100億元影響0.03%，因此以規模3000億元來看，影響會滿大，經濟成長會有點往下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。

行政院

延伸閱讀

總預算遲審恐衝擊將經濟成長與新興產業 主計長：GDP成長壓力增

張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

主計長：軍人調薪牽涉其他公務員薪資計算比較複雜

共軍軍演期間管碧玲聚餐挨轟 海巡署長證實：我建議可照常舉行

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

卓榮泰：預算年度總預算尚未付委是憲政首次 6縣市恐舉債

今年度中央政府總預算案仍今未付委審查，行政院長卓榮泰指出，總預算案送進立法院至今逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度卻未...

憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內...

台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7...

侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

台北市、基隆市、台中市、高雄市接連宣布國中小營養午餐全面免費，新北市長侯友宜則呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。行政院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。