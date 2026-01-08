主計長：115年度總預算若未過 影響經濟成長

115年度中央政府總預算案在立法院尚未付委審查，針對是否衝擊經濟成長，主計長陳淑姿說，評估115年度經濟成長率為3.54%，如果總預算沒過，經濟成長會有點下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。

行政院今天舉行院會後記者會，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員兼國家發展委員會主委葉俊顯、行政院主計總處主計長陳淑姿等人出席。

媒體詢問，若總預算沒通過，針對AI新十大建設、以及對產業與經濟成長是否會造成衝擊。

葉俊顯表示，若總預算無法審議完成，AI新十大建設有新台幣102億元受影響，包括無人載具產業發展統籌型計畫25億元；智慧機器人關鍵技術、應用推廣等計畫19億元；智慧政府數位化精進發展計畫15億元；衛福數位基礎建設計畫11億元；智慧雨林產業創生計畫9億元；矽光子技術研發、量子及算力建設等計畫7億元。

葉俊顯說，若115年度總預算未及通過，將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局。

陳淑姿表示，114年評估經濟成長率為7.37%，115年度為3.54%：如果總預算沒過，影響近3000億元，以設備與相關投資影響來說，每100億元影響0.05%，若是像業務費等消耗性經費，每100億元影響0.03%，因此以規模3000億元來看，影響會滿大，經濟成長會有點往下滑，但仍看好整體景氣往上提升，希望總預算儘速審議通過。