快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

綠籲支持國防讓預算付委審議 藍：先編列軍人加薪

中央社／ 台北8日電

空軍1架F-16V戰機6日在花蓮外海失聯，民進黨團幹事長鍾佳濱今天說，這段時間應不分朝野支持國防安全，從讓相關條例及預算付委審議做起，找出問題的解方；國民黨團則表示，絕對沒有反對國防，軍人加薪預算一編列，國防預算就審了。

空軍一架F-16V戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強表示，民進黨執政有兩個要訣，把危機變造謠契機，把悲劇演成卸責大戲，防寒衣、F-16V、防撞系統，立法院有審有過沒刪，買了都沒到。

羅智強認為，武器有沒有到位，是飛官安全之所依，台灣是花錢買武器的買方，沒有能力準時要求賣方準時交貨，還推給在野黨、立法院，對得起保家衛國的國軍嗎。總預算、國防預算目前未審，是總統賴清德在卡，軍人加薪預算一編列，國防預算就審了，為什麼這麼瞧不起、踐踏軍人。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，針對民進黨立委王定宇帶風向，要求在野黨為軍購預算背書，國民黨團絕對沒有反對國防，反對的是用國軍當政治擋箭牌、用飛官的生命替政府失能埋單。國防不是口號，軍購不是朝貢，良心更不應該在預算表裡消失。

鍾佳濱在受訪時則表示，失事原因尚在調查，在結果出來前，各種的因果連結都沒有必要，因為目前最重要的就是希望飛官能夠安全，期盼各界秉持先救人，再找出問題，然後找出解方。

鍾佳濱說，網路上很多民眾在探討國防預算、國防特別條例等，也有人說因為反對預算，因此造成什麼情形，或是支持預算，但還是沒有解決什麼狀況等，但他認為，這樣的因果連結沒必要。應把力氣放在真正能建立國防力量的討論才是有效的，呼籲在這段時間，應不分朝野支持國防安全，從讓相關條例及總預算付委審議做起，找出問題的解方。

國防預算 F-16V 飛官

延伸閱讀

未設少子女化辦公室爭議 羅智強轟民進黨打假球、裝死裝瞎

F-16失事變預算攻防 羅智強轟民進黨：悲劇急演卸責大戲

國軍新版機密資訊標註引熱議 綠：國防部可適度說明

沈伯洋住家衛星影像被散播 民進黨團：藍白不吭聲 助中共打壓

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

卓榮泰：預算年度總預算尚未付委是憲政首次 6縣市恐舉債

今年度中央政府總預算案仍今未付委審查，行政院長卓榮泰指出，總預算案送進立法院至今逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度卻未...

憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內...

台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7...

昔割稻尾今情勒藍白逼審預算 TPASS下一個是營養午餐？

今年度中央政府總預算卡關至今，民進黨挾民生政策情勒藍白逼審預算的劇情一再上演，最新一齣就是TPASS通勤優惠方案恐中斷，都會區的通勤族權益將受損，表面上來看，似乎是因為預算未過關而導致民眾權益受損，但回頭去看TPASS 1200的前世今生，就可以知道民進黨已慣於把民生政策當成政爭工具，而無永續推行的概念，對己有利的就緊抓手中，若有更重要的政治目的，斷然犧牲民眾權益也無所謂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。