接任立委前動聲帶手術 民眾黨議員陳清龍紙筆手語仍服務

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍（右）將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前只能比手劃腳或紙筆為民服務。記者游振昇／攝影
民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍（右）將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前只能比手劃腳或紙筆為民服務。記者游振昇／攝影

民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍下月將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前暫時失聲，只能比手劃腳或紙筆寫子為民服務，明天就可恢復說話，民眾開玩笑說，明天聽到他全新聲音時，會懷念他以前沙啞的招牌聲音。

民眾黨2年條款預計2月1日實施，新任不分區立委將遞補，排名不分區第14名的民眾黨台中市議員陳清龍將接任立委，他長期聲音沙啞，雖是特色，也常有人反應有時聽不清楚，將接任立委前，本月2日陳清龍到醫院動喉嚨聲帶手術，要改善他的沙啞聲音。

聲帶手術目前已完成，預計一周內不能說話，他這幾天仍在服務處繼續為民服務，民眾到服務處看到他比手劃腳，最後還用紙筆溝通，才知他動聲帶手術，暫時不能講話，

民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍（右）將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前只能比手劃腳或紙筆為民服務。記者游振昇／攝影
民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍（右）將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前只能比手劃腳或紙筆為民服務。記者游振昇／攝影

