接任立委前動聲帶手術 民眾黨議員陳清龍紙筆手語仍服務

民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍下月將遞補為民眾黨新任不分區立委，他最近動聲帶手術，目前暫時失聲，只能比手劃腳或紙筆寫子為民服務，明天就可恢復說話，民眾開玩笑說，明天聽到他全新聲音時，會懷念他以前沙啞的招牌聲音。

民眾黨2年條款預計2月1日實施，新任不分區立委將遞補，排名不分區第14名的民眾黨台中市議員陳清龍將接任立委，他長期聲音沙啞，雖是特色，也常有人反應有時聽不清楚，將接任立委前，本月2日陳清龍到醫院動喉嚨聲帶手術，要改善他的沙啞聲音。