民眾不信任司法 籲總統速提名大法官

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民間司改會8日召開記者會，呼籲政府儘速提名大法官、在野黨理性審查，朝野加速推動司法改革。（中央社示意圖）

「總統賴清德應儘速提名大法官，才能促進司法改革，立法院也要專業審查！」司改會8日召開記者會，呼籲賴政府儘速提出司法院長及大法官人選，還有推出緩解司法過勞的政策，同時謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。司改會強調，司法院院長缺位是司法改革停滯的重要因素，盼賴儘速提名、國會理性審查。

司改做為僵局破口？

司改會表示，賴清德總統上台至今，迄今並未見到行政院積極提出司法改革的政策及規劃，就司法院方面，也因為新院長被提名人難產，而難有積極作為。而執政黨手握行政資源，對於司法改革的推動仍有責無旁貸的最大責任。舉凡司法過勞之改善、犯罪被害人保障、人權法案研議等課題，仍然有很大的改善空間。

另一方面，在野黨立委主張推動司法改革，接連拋出「法庭公開播送」、「羈押制度改革」、「終身監禁不得假釋」等議題。無論這些主張是否得到社會的共識，至少在野黨表達了改革的期待，司改會希望執政黨要利用機會，把司法改革共識作為朝野對抗僵局的破口。

應提緩解過勞修法

因此他們提出4項呼籲：賴總統應儘速提出司法院長及大法官人選；立法院則應秉持理性、專業審議其適任性：政府應盡速提出有效緩解司法過勞的政策，避免司法癱瘓。司法改革不是只有打詐，賴政府應履行選前承諾，重啟司法改革的社會對話；同時也要儘可能謀求朝野共識，推動司法改革及人權保障。

「司法過勞問題已嚴重影響檢察官及法官處理案件的效能與品質！」司改會強調，2020年至2024年，台灣檢察官人數僅增加5%（1200人→1259人），但新收偵查案件卻暴增了34%（499607件→670574件），不是擴張司法人員或增聘檢察官助理可以解決的，應該從政策著手，例如微罪可授予檢察官得不經偵查逕為不起訴處分之權限，以減輕司法負擔。

司改腳步有待加速

另外，《犯罪被害人權益保障法》三讀通過至今已近3年，行政院的「加強犯罪被害人保護方案」卻仍未完成檢討；許多民眾也曾向他們反映「監所延誤送醫致死」，凸顯監所醫療體系崩壞的情況。我們呼籲法務部應立即正視此一現象；同時，偵查不公開、防範酷刑機制與《反歧視法》等司法改革也應儘速推動。

司法改革 大法官 過勞

