卓榮泰：預算年度總預算尚未付委是憲政首次 6縣市恐舉債

今年度中央政府總預算案仍今未付委審查，行政院長卓榮泰指出，總預算案送進立法院至今逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度卻未交付委員會審議，受影響預算達2992億元，將衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐得面臨舉債，呼籲立法院儘速審議，在寒冬中給國家跟國人一絲溫暖。

今天是新年度開始的第一個行政院會，卓榮泰中午親上火線，率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，以及多名部會首長赴院會後記者會。他說，他今天原想排定的新年度政策執行報告，卻只能聽取總預算未能及時完成審議的影響。

他說，總預算是落實民主政治、實現福利政策、照顧人民、經濟發展，所需的國家財政資源；總預算無法審議，不可動支經費高達2992億元，包含新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫較114年度相比所增加的有1805億元，及第一、第二預備金跟災害準備金170億元，對國人是無法形容的損失，也阻礙國家往前進步。

卓榮泰說，總預算未過不只衝擊中央施政，也波及地方政府，共637億元與地方建設及福利相關的新興計畫都難以執行；尤其新版財劃法對地方財政分配不均，中央特地在總預算中編列了321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年，否則屏東縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣以及澎湖縣財務調度會出問題，恐怕面臨舉債。

他接著羅列相關受影響預算，針對受影響最多的國防安全，共752億元，影響國防部在不對稱戰力、照顧官以及保護戰鬥人員；他提到，近期發生戰鬥機墜海事件，而總預算中，也包含對於戰鬥個裝以及F-16的後續訓練，若不能及時展開，影響之大可想而知，也影響戰鬥部隊演訓任務、建軍備戰及後勤維護保護等。

因此，他今天在行政院會中請列席的直轄市首長與代表，能協助與各自選區立委溝通、懇求，籲請立法院儘速完成115年度中央政府總預算的審議。

他感性指出，今年冬天來得比較晚，但這幾天都能感受到冷氣團威力，「天氣那麼冷，必須給國人更多溫暖」，在下次汛期來臨之前，必須加大、快速完成排水整治工程，也必須給農業縣市、離島更多財政資源，給桃園、南部地區更多軌道建設。

卓榮泰指出，國家正跟時間賽跑，跟全世界競爭，拖住國家往前走的腳步，會讓台灣失去現在的競爭力；國家經濟力正往上飛揚，股市相當好，政府希望讓社會分配更公平，必須要有更多資源，科技發展不能停、疫情侵襲後的疫苗研發、藥品供應也要加強，增加與友邦的國際經貿合作，也不能慢下來。

最後，卓請立法院儘快理性審議總預算案，在寒冬中給國家跟國人一絲溫暖，期盼朝野政黨能共同合作；審預算是立法院的職責，編預算是行政院的工作，兩院一起完成，為台灣投資未來、把握現在，才能守護國安、壯大台灣。

他也拜託各部會首長，雖然有2992億元預算無法順利執行，但還有其他部分，新年度開始，還是要奮力向前，在預算法容許範圍底下，將所有施政依序展開、如序進行對地方政府的協助，落實對人民的承諾。