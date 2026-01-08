【重磅快評】台東取代苗栗變天龍國 分級表「喬」味十足

行政院公布新版縣市財力分級表，最受矚目的無疑是台東縣一口氣從第五級躍升至第一級，縣長饒慶鈴直言「新年大禮包，實在不知怎麼回應」，中央是在懲罰財政優等生；令人記憶猶新的是，原本也是第五級的苗栗縣數月前也是列第一級，但在總統賴清德下鄉與縣長鍾東錦同框後，這次僅微調一級。這個分級表滿滿政治味，「喬」味十足。

主計總處公布「115年至117年各縣市財力級次表」，第一級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第二級為新北市、金門縣、花蓮縣；第三級為桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。被列第一級的台東縣急忙跺腳，縣長饒慶鈴表示難以理解，早知道就不要乖乖還錢。

的確，台東雖是地理大縣，但卻是財政窮縣，過去一直列在第五級。饒慶鈴任內大力推動開源節流，終於在去年達成負債歸零的目標，實現縣政史上首次的無舉債紀錄。饒慶鈴光是近兩年就還債56億元，這對一個年稅收僅12億元的窮縣來說，的確難得，但中央給的「獎賞」卻是直接把台東縣的財力升至頂級，其實就是變相減少補助，難怪地方會視為「懲罰」。

是不是懲罰？主計總處自有一番說詞。主計總處指出，依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第三名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第四名，財力級次由第五級調升為第一。但若真要論面積，最大的花蓮縣調至第二級，第二大的南投調為第三級，主計總處的說法有待檢驗。

更巧合的是，在新的分級表中，被「升等」的縣市絕大多數是藍營執政。除了台東縣一口氣提高四級外，花蓮縣提高三級，新竹縣及新竹市提高兩級，金門縣、宜蘭縣、南投縣、苗栗縣及雲林縣也提高一級，僅有嘉義縣「陪榜」提高一級，主計總處的「命中率」也未免高了些。

比較沒有受到關注的則是苗栗縣，在主計總處公布財力級次表的幾個月前，苗栗縣也被列為第一級，地方形容是「苗栗國」變「天龍國」。苗栗縣長鍾東錦為此向中央表達異議，並偕縣籍立委拜會主計長，爭取3至5年緩衝期，讓苗栗喘息以強化財政體質。

沒多久，總統賴清德下鄉與鍾東錦同框，鍾藉機再向賴「請命」， 賴也沒拐彎抹角，直接說沒把鍾當外人，但提醒要鍾起把錢花在刀口，有經費時要公平給予，也應該要給予民進黨籍議員。賴清德在廟口喬事，鍾東錦怎會聽不懂賴的意思？果然主計總處昨天公布分級表，苗栗縣已被悄悄調降至第四級了。

對於民進黨來說，台東縣長饒慶鈴就很難喬了。她和民進黨關係緊張主要源自兩岸政策的對立。饒慶鈴積極推動兩岸交流，除促成農產品銷陸惹民進黨不高興，去年還赴陸交流，陸委會恫嚇她未依法申報，未來可能限制赴陸參訪。

數月前，苗栗國變天龍國事件中，稅收僅及苗栗縣六分之一的台東縣並未被提及；如今苗栗縣已重回苗栗國，台東縣卻爆冷與一年稅收1800億的天龍國同列，難道不是硬喬出來的？