第62期調查官今結業 賴清德提出4項期許與勉勵

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
賴清德總統今主持調查局調查班第62期結業典禮，他表示，以後每場選舉境外敵對勢力都會介入，希望調查團隊將此工作列為重要事項辦理。記者蕭雅娟／攝影
賴清德總統今主持調查局調查班第62期結業典禮，他表示，以後每場選舉境外敵對勢力都會介入，希望調查團隊將此工作列為重要事項辦理。記者蕭雅娟／攝影

法務部調查局今舉行調查班第62期結業典禮，賴清德總統主持頒獎，並於致詞時表示，身為總統的三項使命是守護國家安全、保護全國人民生命財產安全，及發展經濟照顧人民飯碗，這也是全體調查官共同使命。年底九合一大選和以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入選舉，且應用科技人工智慧，希望調查團隊列為工作重要事項。

賴總統表示，身為總統有三項使命，守護國家安全、保護全國人民生命財產安全，及發展經濟照顧人民飯碗，這三項使命就是三項安全工作，也就是國家安全、社會安全、經濟安全，三安工作做得好，國家自然而然長治久安，人民才可安居樂業，總統三項使命也非常期待成為全體調查官共同的使命，希望各位秉持調查局慎節忠貞堅韌不拔的精神，積極擔任維護國家、打擊重大犯罪的生力軍。

賴總統強調，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙、科技犯罪型態不斷翻新，及年底選舉維安等重大挑戰，並對此提出四項期許與勉勵。

一，堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。他指出，沒有民主，台灣將失去一切，失去存在價值，為了守護主權，建構完整的民主防衛機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實日前他主持的國安高層會議所擬定的行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健向前行。

二，全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。他提出，幫派組織是許多犯罪根源，也是黑金槍毒詐暴力犯罪，甚至中國培植在台協力者社會關鍵問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，期勉大家務必發揮專業知能與行動全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，嚴逞嚴辦絕不寬貸。

三，從根源打擊詐騙，邁進詐騙零容忍。他表示，詐騙是全民公敵，也是世界各國的治安挑戰，感謝調查局去年底動員上千名調查官配合打詐專案，掃蕩詐團查獲高達70億元的犯罪金額及200億元的洗錢金額。他以台積電舉例，台積電對品質要求不僅建立在數據上，還建立在客戶的滿意上，客戶滿意才是對品質的最高要求，掃蕩詐騙工作客觀數據固然重要，更重要的是「人民切身感受到我們的努力」。

四，全力肅貪，淨化選風，為民主政治奠定穩固基礎。總統指出，廉政是政府基本的責任，調查官進入工作崗位，肅貪也是重要的工作，他多次強調不分黨派、不論何人，只要有證據就依法查辦絕不寬貸，未有明確證據也要注意公權力行使，任何工作務必毋枉毋縱；廉政沒有假期、沒有蜜月期，年底九合一大選，一定堅持反貪，若花錢買票當選，上任後不可能不破壞政府體制、傷害人民，一定嚴厲查察賄選、淨化選風，持續加強廉政工作，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉公正及公平性，守護民主制度的底線。

總統指出，2026年底、2028年，甚至以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，且應用新興科技人工智慧技巧介入選舉，希望調查局長領導的調查團隊將此工作列為重要事項辦理；調查局工作繁雜，絕對不僅於此，舉凡資安、保防、毒品防治、經濟犯罪等都在守備範圍，調查官工作雖然低調而隱密，卻是守護民主、守護人民不可或缺的重要力量。

最後，總統期許勿忘初衷、謹守誓言、依法行政，持續精進專業人力，不要辜負人民的期待與信任，每位學員要注意健康與安全，政府一定給予調查局最大的支持，一起為國家、人民、民主全力打拚。

