快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
115年度適用的新版財力分級彰化縣被從第四級變為第五級。記者劉明岩／攝影
115年度適用的新版財力分級彰化縣被從第四級變為第五級。記者劉明岩／攝影

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7年來已減債近200億元，財力分級卻仍在第四、第五級間徘徊。對此彰化縣政府財政處指出，彰化縣過去累積債務較高，即使已大幅減債，目前的剩餘債務金額仍難與台東相比。

115年度適用的新版財力分級彰化縣被從第四級變為第五級，對此彰化縣府財政處說，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高。財力分級是依據基準財政收支計算，縣府可自行掌握的主要財源，來自房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅，但整體稅基有限；營業稅、所得稅等屬國稅，須透過財政部統籌分配稅款再分配，彰化在其中所占比率相對偏低。

台東多年來努力改善財政、清償債務，財力級次被列為與台北市一樣的第一級，未來必須承擔更高比例的自籌款，為此台東縣長饒慶鈴直言難以理解，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。

彰化縣府近年還債成果有目共睹，2018年底彰化縣長王惠美就任前縣庫舉債合計421.6億元，截至去年11月底舉債共227.9億元，共減債193.7億元。不過，在縣市財力排名上卻沒明顯變好，財政處說，台東縣原本債務總額就較低，減債後數字自然相對亮眼；彰化縣過去累積債務高，即使大幅減債，目前的剩餘債務金額仍難與台東相比。

財政收支劃分法

延伸閱讀

新竹縣財力分級與台北市並列 徐欣瑩批：變相稀釋資源

彰化庇護島「10天4車禍」議員稱可索賠…Cheap：切西瓜撞竟國庫領錢壓驚？

年稅收相差1700多億！政院縣市財力分級 台東、北市同列第一

【重磅快評】國民黨彰化姊弟競合 能破「8年魔咒」？

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

卓榮泰：預算年度總預算尚未付委是憲政首次 6縣市恐舉債

今年度中央政府總預算案仍今未付委審查，行政院長卓榮泰指出，總預算案送進立法院至今逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度卻未...

憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內...

台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7...

總預算未審卡2992億 預備金及災害準備金170億也無法動支

今年度中央政府總預算卡關，行政院主計總處今赴行政院會報告總預算未能依限完成審議的影響，共盤點出2992億元無法動支，包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。