台東跳升財力第一級 彰化大減債仍落第五級縣府說原因

新版財政收支劃分法今年上路，中央同步調整各縣市的財力分級。台東縣因積極還債「跳級」被列為財力第一級的優等生；反觀彰化縣7年來已減債近200億元，財力分級卻仍在第四、第五級間徘徊。對此彰化縣政府財政處指出，彰化縣過去累積債務較高，即使已大幅減債，目前的剩餘債務金額仍難與台東相比。

115年度適用的新版財力分級彰化縣被從第四級變為第五級，對此彰化縣府財政處說，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高。財力分級是依據基準財政收支計算，縣府可自行掌握的主要財源，來自房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅，但整體稅基有限；營業稅、所得稅等屬國稅，須透過財政部統籌分配稅款再分配，彰化在其中所占比率相對偏低。

台東多年來努力改善財政、清償債務，財力級次被列為與台北市一樣的第一級，未來必須承擔更高比例的自籌款，為此台東縣長饒慶鈴直言難以理解，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。

彰化縣府近年還債成果有目共睹，2018年底彰化縣長王惠美就任前縣庫舉債合計421.6億元，截至去年11月底舉債共227.9億元，共減債193.7億元。不過，在縣市財力排名上卻沒明顯變好，財政處說，台東縣原本債務總額就較低，減債後數字自然相對亮眼；彰化縣過去累積債務高，即使大幅減債，目前的剩餘債務金額仍難與台東相比。