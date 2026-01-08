快訊

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

新北營養午餐還沒免費 蘇巧慧：當選市長會立刻做

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。本報資料照片
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。本報資料照片

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕先後宣布營養午餐免費，新北目前還沒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做」，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。

蘇巧慧說，昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策，她也點出，這個議題也更凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬。

蘇巧慧說，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱財劃法修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧說，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。儘管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

蘇巧慧 營養午餐

延伸閱讀

國安法從「意圖」改為「足以」 綠委藉質詢澄清

蘇巧慧蘆洲市場掃街 「來到蘆洲就像回家一樣親切」

回應兩岸條例修法議題 蘇巧慧重申捍衛中華民國

藍白人選3月出爐？蘇巧慧：全力以赴、不評論藍白布局

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內...

明年跟進營養午餐免費政策？侯友宜：會做好適時調整

台中今早跟進宣布營養午餐免費，新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向...

新北營養午餐還沒免費 蘇巧慧：當選市長會立刻做

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕先後宣布營養午餐免費，新北目前還沒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天表示，她支持新北市...

魚池鄉長選戰升溫 國民黨初選王若嵐出線、綠營劉啟行備戰

國民黨魚池鄉長初選結果出爐，南投縣黨部主委游顥今天宣布，由魚池鄉民代表會副主席王若嵐勝出，代表國民黨角逐下屆魚池鄉長。面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。