新北營養午餐還沒免費 蘇巧慧：當選市長會立刻做

台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕先後宣布營養午餐免費，新北目前還沒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天表示，她支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，「若我當選市長，會立刻來做」，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。

蘇巧慧說，昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策，她也點出，這個議題也更凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬。

蘇巧慧說，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱財劃法修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧說，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。儘管如此，她仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。