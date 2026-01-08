明年跟進營養午餐免費政策？侯友宜：會做好適時調整

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。記者江婉儀／攝影
台中今早跟進宣布營養午餐免費，新北市長侯友宜表示，今年預算已在昨天通過，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

侯友宜表示，營養午餐也談了很多年，其他縣市有的已經在做，新北市因為在六都人均預算最少，要照顧孩子又最多，投下的全國教育資源最高。當然在照顧孩子們，能夠多做絕對是好事，所以這幾年也跟議員們共同面對，在財政如何在分配的過程當中，照顧小的也能夠照顧到老的，這才是市政正確的方向。

侯友宜表示，今年預算謝謝議員支持在昨天通過，「鮮奶幸福周」是一個福利政策，也是一個必須照顧老的、照顧小的、好的政策，

侯友宜說，那今年的預算謝謝議員的支持，在昨天通過了。通過預算對長輩的照顧，以及「鮮奶幸福周」的預算，都給滿滿的支持。這是一個福利政策，也是一個必須照顧老的、照顧小的、好的政策。

侯友宜說，未來營養午餐會不會免費，還會跟議員再盤整所有的財政資源，教育資源會全力以赴，新北已經全國最高，因為要投入46億元，今年的預算過了，會不會順利編在明年，他會做好適時調整，讓政策方向也能夠照顧孩子們，也能夠照顧老的。

被問及日前提出營養午餐希望中央幫忙統籌分配，侯友宜表示，他覺得中央跟地方在財政收支劃分法，大部分都已經過了，還有少部分還在討論當中，每一個縣市的財政資源都不盡然一樣，有些是全國一致性，要不要共同面對的，中央也可以考量跟地方討論以外，一致性如何照顧更多的孩子、更多的長輩。

侯友宜 財政收支劃分法

