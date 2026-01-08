魚池鄉長選戰升溫 國民黨初選王若嵐出線、綠營劉啟行備戰

國民黨魚池鄉長初選結果出爐，南投縣黨部主委游顥今天宣布，由魚池鄉民代表會副主席王若嵐勝出，代表國民黨角逐下屆魚池鄉長。面對民進黨布局已久的人選劉啟行，魚池鄉長選戰進入藍綠對決。

游顥今天邀集魚池鄉長參選人王若嵐、陳奎合，在魚池鄉黨部主委潘岱儒及漁會總幹事張乾任共同見證，宣布縣黨部完成初選作業，由王若嵐取得國民黨提名資格，投入魚池鄉長選戰。

游顥表示，這次初選程序嚴謹、公正公開，兩名參選人對結果都表示尊重與肯定。陳奎合未能勝出，但仍展現風度，全力支持王若嵐參選；王若嵐也邀請陳奎合共同參與魚池未來發展藍圖規畫，展現黨內民主與團結氣氛。

游顥指出，在縣長許淑華整合與支持下，縣政與鄉政可望「一條線」推動，提升施政效率。他強調，國民黨有信心翻轉魚池鄉政治版圖，讓「綠地轉藍天」，為地方帶來新發展契機。

民進黨方面，現任魚池鄉長劉啟帆已任滿兩屆，其胞弟劉啟行目前擔任魚池鄉農會常務監事，有意接棒參選。劉啟行曾任魚池鄉農會理事長，長期深耕基層、組織實力雄厚，近來動作頻頻，如無變數，將獲民進黨提名參選。

游顥分析，魚池鄉長期面臨發展瓶頸，基層對改變有強烈期待。王若嵐具備地方民代實務經驗，熟悉魚池需求，若能結合陳奎合的產業與創新視角，將形成最強整合戰力。