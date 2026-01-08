憂境外勢力干預不在籍投票 內政部支持選前一天返鄉「民主假」

藍白力推不在籍投票立法，綠黨團則提「強化民主投票促進法草案」，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放「民主假」一日。內政部常務次長吳堂安表示，若全面實施不在籍投票，投票秘密恐無法維護，且境外敵對勢力等可能藉此擴大動員干預選舉。對於民主假，吳說，對選舉制度影響程度小，予以尊重。

立法院內政委員會今辦「強化民主投票促進法草案」公聽會，吳堂安表示，去年12月26日立院三讀通過公職人員選舉罷免法第57條規定，是為保障原住民秘密投票權益，並不涉及跨直轄市、縣（市）移轉投票不在籍投票。不在籍投票如要採行，以移轉投票作為實施方式較具共識。

不過，吳堂安說，基於近年總統、副總統及立法委員選舉；及地方各項公職人員選舉均同日舉行投票，如適用範圍如擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8千多種選舉票移轉，選務作業高度複雜，且可能衍生選舉人如過度集中在特定縣市投票所，衝擊選務執行量能，及延遲選舉開票時間等問題。

吳堂安指出，各種選舉如全面實施不在籍投票，可能造成單一投票所均有少數其他選舉區之移轉選票，將讓投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士也可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區的投票所投票，掌握投票結果，以達到干預選舉或賄選目的，將對選舉公平性造成危害。

吳堂安說，「強化民主投票促進法草案」是肯認現行投票制度由選民本人親自至投票所投票，公開透明的開票唱票程序，奠定我國民主制度公正性與公信力，在不變更現行投票制度前提下，明定投票日及前一日均應放假一日，強化投票便利措施，保障弱勢群體與外地工作、就學人口投票權益，並要求各級政府機關及事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。

吳堂安表示，基於該草案並未變更現行投票方式，對選舉制度影響程度小，若社會各界取得充分共識，內政部予以尊重。

中選會書面報告則說，不在籍投票的實施，必須在選務層面具有可行性，不影響競爭的公平性及選民對於投票結果公正性的信賴情形下，方可採行。地方公職人員選舉不在籍投票，自民國103年起9種地方公職人員選舉合併舉行投票，選務作業複雜度高，所涉層面廣泛，採行不在籍投票選務高度複雜，允宜審慎考量。