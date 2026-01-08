被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

到底有沒有設置少子女化辦公室掀起話題，民眾黨立委黃國昌認為，昨天衛福部長石崇良先是講出大實話，事後又拍影片自清，是繼續硬拗。石崇良上午在立法院接受媒體聯訪時再度表示，106年衛福部有過任務性的編組，隔年就轉型，提高到行政院的層級。

石崇良指出，在少子化的對策討論過程當中，需要跨司署、跨部會，大家共同合作延伸跟努力。因此在106年期間，為了提出有關衛福部相關的對策，有設立任務性編組進行討論，隔年整個對策提高到行政院的層級，後續轉型配合行政院相關的會議。

黃國昌昨天立法院表示，他在去年指出少子女化政策辦公室是騙局一場，行政院發言人則說，衛福部早在民國106年成立任務編組性的「少子女化對策辦公室」，石崇良此時回答，在他的印象裡沒有成立辦公室。黃國昌立即說，「今天衛福部長公開打臉行政院說謊」。

後針對 「少子女化對策辦公室」爭議，石崇良昨天傍晚透過文字及影片，再次說明少子女化政策辦公室沿革。他說，經仔細翻閱，事實是民國106年因應少子女化問題，衛福部成立任務編組建立平台，並未設有正式辦公地點或員額編制，衛福部邀集相關司署討論提出政策，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。