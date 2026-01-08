快訊

憲法判決惹議 司法院代理院長謝銘洋：司法應免於政治干擾

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
司法院代理院長謝銘洋。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統元旦讚揚憲法法庭恢復運作，司法院代理院長謝銘洋等5名大法官隨即作成「115年憲判字第1號判決」，讓憲政爭議持續；謝今天參加司法節學術研討會時，呼籲各界共同守住憲政分際，讓國家的長治久安有穩固根基。

謝銘洋致詞時表示，司法是社會紛爭解決的最後一道防線，也是憲法和法律秩序最終的守護者，在權力分立的憲法架構下，司法應保持中立地位，各權力機關間的互動也應恪守憲法分際。

他表示，司法應保有超然獨立的空間，免於政治波瀾的干擾，唯有維護純淨的審判環境，方能構築具備尊嚴的司法，並確保公平正義的實現。

謝銘洋還說，全國各法院新收件案件總數已從2022年的357萬件，一路攀升到2024年的417萬件，預估2025年已突破421萬件，短短3年內案件量增加64萬件、成長近五分之一，主要就是打詐、保單強制執行、保護令聲請、收容事件、消債等案件。

謝說，不過，審判核心人力卻出現巨大的缺口，法官離退人數以倍數流失，從2020年的47人增加至2025年的78人，增加66%，書記官報到率更預估降至52.4%，使得全國的書記官缺額超過400人。

謝銘洋表示，這一年多來他親自走訪全國各地法院，看到同仁們在狹小的辦公空間裡，被卷宗堆到幾乎看不見人影，開完庭後還要整卷、閱卷、撰寫判決到深夜，甚至陸續有優秀的同仁因此倒下。

謝表示，龐大的案件洪流、巨大的人力缺口，讓還在第一線堅守的法官、書記官及所有司法人員長期承受極高的工作負荷，他作為代理院長看到司法人員為了守護台灣的民主與法治，燃燒自己、犧牲健康與家庭生活，勉力讓司法體系在艱困環境中持續運作，感到無比的不捨與心痛。

