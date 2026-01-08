快訊

新竹縣財力分級與台北市並列 徐欣瑩批：變相稀釋資源

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐欣瑩日前表態爭取參選新竹縣長。圖／取自徐欣瑩臉書
國民黨立委徐欣瑩日前表態爭取參選新竹縣長。圖／取自徐欣瑩臉書

行政院主計總處調整財力分級，台東縣、新竹縣市與台北是並列第一級次。有意爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩說，她反對中央利用調升分級，變相稀釋新竹縣民應得的建設資源。新竹縣民所得高、繳稅多，支撐台灣的護國神山群，但升為第一級，意味著未來縣庫要自掏腰包的比例將大幅增加，排擠縣府在社會福利、教育資源上的預算配置。

徐欣瑩指出，新竹縣財力分級，從第三級直接「跳級」升至第一級，與首都台北市並列，雖然看起來是對新竹縣財政能力肯定，但在現行扭曲的財劃法體制下，這其實是對「財政模範生」的變相懲罰。

徐欣瑩說，他們不反對財政自律被肯定，但反對中央利用調升分級，變相稀釋新竹縣民應得的建設資源。

徐欣瑩指出，齊頭式的平等不是公平，新竹縣雖然稅收貢獻高，但基礎建設—從交通路網、高中校舍不足到汙水下水道接管率，都還在「轉大人」的補課階段。此外，台北捷運已經成網，新竹縣連通勤路網都還在掙扎。台北市已經是發展成熟的都會區，新竹縣則是正在飛速成長、亟需大量建設經費的城市。兩者基礎設施落差巨大，中央卻用僵硬的公式，同一套自籌款比例，強迫他們負擔最高的自籌款比例，這完全無視城鄉建設的巨大落差，對新竹縣民極度不公。

徐欣瑩也說，不要讓新竹縣民淪為「繳稅一等、建設二等」的公民。 新竹縣民所得高、繳稅多，支撐台灣的護國神山群。但當升第一級，意味著未來每一項前瞻計畫、每一條道路開闢，縣庫要自掏腰包的比例將大幅增加。這勢必會排擠到縣府在社會福利、教育資源上的預算配置。 中央看見新竹的實力和努力，但拒絕中央一方面享受新竹繳的稅收，一方面卻在財政支持上對新竹縣斤斤計較。

新竹 徐欣瑩 財政

