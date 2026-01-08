快訊

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃法，完全無視區域平衡，造成「北富南窮」的極度不公。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃法，完全無視區域平衡，造成「北富南窮」的極度不公。圖／南市府提供

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃法，完全無視區域平衡，造成「北富南窮」的極度不公。新版財劃法的不公平，是各縣市財力級次洗牌的原因，南投、雲林、嘉義市以及台東應該把狂轟中央的力氣，轉向藍白立委。

黃偉哲強調，這部惡法不僅讓特定財政優渥縣市大灑幣，更將導致中央在面對極端氣候災難時「無糧可救」，嚴重威脅國家安全。

黃偉哲指出，財政收支劃分法台北市拿了416億，台南市才163億，台北得以推動「生生喝鮮奶」及「公私立國中小營養午餐全面免費且不排富」等政策，相關經費約22億元（營養午餐全面免費要20多億元，生生鮮奶1.84億），光是端午節、重陽敬老金要加碼，就要多花9000多萬元。

他批「台北喊營養午餐全面免費，中南部縣市卻在愁修路的錢在哪。新版財劃法簡直是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的寫照。黃偉哲說，與此同時，全台各縣市如新竹縣市、桃園、基隆甚至台中，紛紛出現加碼普發現金1萬至5萬元不等的提案。新版財劃法下，不只「朱門酒肉臭」，台灣人還得面臨「同島不同命」的不公不義。

黃偉哲說，藍白版財劃法要求中央多釋出數千億元給地方，導致中央財源大失血，中央救災庫銀被掏空，該如何協助地方面對極端氣候? 原本應由中央統籌調度的補助與救災款項，現在都已被分配到地方，一旦發生重大天然災害，中央恐將面臨沒有預算可以緊急補助地方的窘境。「那些原本拿錢多的縣市，一遇到災害，一樣又會跟中央討經費!」黃偉哲說。新版財劃法無疑是在拿災民的生命財產安全開玩笑。

針對台南財力降級，黃偉哲指出，這不是財政惡化，而是中央為了緩解財劃法不公而進行的重新計算。針對網路有心人帶風向抹黑台南財政不佳才被降級，黃偉哲說明，事實上台南財政紀律佳，7年來已為台南市減債超過205億元！但由於財劃法分配不均，中央為彌補台南，透過調降財力級次，讓台南在重大建設上可以「減少地方配合款負擔、拿到更多中央補助」。

