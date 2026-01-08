快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

盼「幸福不必遠求、大家不致久候」 韓國瑜「馬上幸福」春聯來了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
農曆春節即將到來，立法院長韓國瑜也推出馬年「馬上幸福」，寄寓「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」。圖取自韓國瑜臉書
農曆春節即將到來，立法院長韓國瑜也推出馬年「馬上幸福」，寄寓「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」。圖取自韓國瑜臉書

農曆春節即將到來，立法院韓國瑜也推出年「馬上幸福」，寄寓「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」，希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，時序更替，大家能在世局中穩健前行。韓國瑜也提醒，首批正副院長聯名款，會在本周六上午在台中和大家見面分享。

韓國瑜在臉書貼文表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

韓國瑜說，馬，自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」；也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」；而身為國家最高民意機關的立法院，匯集各界意見，更有以民意為依歸的「馬首是瞻」。我們也常用「千里馬」、「良馬」比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。

韓國瑜表示，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜說，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本周六上午在台中和大家見面分享。另外過年前，他會在立法院台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯，相關細節將再向大家報告。他也預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。

韓國瑜 立法院

延伸閱讀

再生雙法今年上路…韓國瑜：台積電是台灣皇冠 最亮的珠寶一定是醫療業

老長官柯文哲周五訪韓國瑜 為人工生殖法親自請託

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

中共介選音檔流出？韓國瑜怒了：抹紅抹黑轉移執政不力

相關新聞

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，...

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

新版財政收支劃分法上路，各縣市財力級次面臨大洗牌。台南市長黃偉哲今日重砲轟擊，指稱立法院藍白兩黨非理性強行通過的新版財劃...

蔣萬安營養午餐免費 吳欣岱稱搖頭...應提食安護盾限2類

本身是兩寶媽的台灣基進港湖市議員參選人吳欣岱說，蔣萬安的兒童政策，「身為一個媽媽，我看了真的很搖頭。」養小孩不是只有「給...

北京列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」 徵集違法犯罪線索

大陸昨祭出今年首個對台硬手段，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，宣告對兩人「依法實施懲戒」，檢察官陳...

觀察站／教長被點名 陸學位生來台無望

大陸一口氣將劉世芳、鄭英耀兩位現任部會首長列為「台獨頑固分子」，除了呈現出兩岸關係進一步向下滑的跡象，更重要的是此番制裁...

代理孕母爭論不休 立院排審人工生殖法版本草案 五版本納入代孕專章

立院今天逐條審查「人工生殖法修正」草案，是否納入代理孕母引起社會關注，衛福部長石崇良表示，國內社會仍存在相當歧見，政院版...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。