大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

賴清德總統今天出席調查局調查班62期結業儀式，針對大陸國台辦昨將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列為「台獨頑固分子」，他表示，「身為總統，對於任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」。

空軍一架F-16戰機周二晚間在花蓮豐濱外海失事。對此，總統表示目前國防部海空聯合搜救大隊持續搜救當中，非常希望全國人民為辛柏毅上尉集氣，祈禱他能夠平安歸來。

賴清德說，日本石平參議員石平被中國制裁不能入境中國，日前他成功到台灣訪問，用行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬，中國政府對台灣人民跨境施壓足以證明公權力不及於台灣，也更進一步證實台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他希望中國的領導人能清楚了解對台灣針對性的軍演，絕對不是和平的行動，對台灣統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。

賴清德表示，身為總統，對於任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」因為即使面對中國的威脅，不管是內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、法務部檢察官陳舒怡，其他的官員或民意代表都能夠站在自己的崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。

賴清德說，他身為三軍統帥，再度跟全國人民承諾，他一定好好守國家，維護全體國人生命財產安全，絕不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地上。他希望在這關鍵時刻，不分朝野都應該要支持國家，讓國防特別預算，中央政府總預算都能夠順利進入審查工作，這是身為國會議員對國家，人民最起碼的責任義務。

最後，針對前總統陳水扁特赦議題。總統表示，相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。