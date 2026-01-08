快訊

蔣萬安推國中小免費營養午餐 羅廷瑋喊話盧秀燕跟進

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋。圖／取自羅廷瑋臉書

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，引發討論，基隆昨天也宣布跟進。國民黨立委羅廷瑋呼籲，台中已有補助餐費的基礎，只要每年再投入約16億元，就能讓台中的國中小學生有免費營養午餐；他也提到，很多家長關心免費後的品質，但免費與品質不是二選一，應可整體規畫。

羅廷瑋稍早於臉書發文並指出，北市府營養午餐免費政策意味著學童的營養已被視為城市應共同承擔的公共責任，而回頭看台中，也並非從零開始，今年開始已經「班班有鮮乳」。

羅廷瑋說明，台中市政府目前每年約投入14億元在營養午餐補助上，看得出市府在孩子營養上的用心與投入。在這樣的基礎上，若進一步檢視整體資源配置，其實只要再增加約16億元的投入，就能讓台中市的國中小學生，每天在學校免費享用一餐健康、安心的午餐。

羅廷瑋提到，他知道許多家長關心的不只是免不免費，更在意的是免費之後，營養午餐的品質能不能被好好守住；也有不少家長期待，政策在減輕家庭負擔的同時，能把資源真正用在更好的食材與更穩定的供餐品質上。

羅廷瑋認為，免費與品質，從來不該是二選一，推動免費營養午餐的目的，本來就是希望孩子吃得健康、吃得安心，也吃得好，台中有能力也有條件，在既有基礎上把這件事做得更完整。

羅廷瑋呼籲，台中市政府跟進台北市政府的方向，評估是否來推動學童營養午餐免費，同時也希望可以將營養午餐的品質提升，一併納入整體規畫中。

羅廷瑋表示，他在立法院也會持續努力推動「營養午餐專法」，並持續與教育部溝通協調，爭取中央資源，目前全國有11縣市推行此政策，中央也應該重視。若能同時做到在學校吃得營養健康，也不用擔心費用，不只孩童受惠，也讓更多弱勢家庭獲得實質的支持與喘息空間。

國民黨立委羅廷瑋。圖／聯合報系資料照片

營養午餐 羅廷瑋 小學生

