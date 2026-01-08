【即時短評】修國安法罰「武統言論」， 但武統怎定義？

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院推動「國安法」修正，引發限制言論自由爭議，立法院內政委員會昨天排審相關修法。圖／聯合報系資料照片
「國安法」修法將訂定鼓吹武統者罰百萬元，但政府對行為定義及執法標準卻支吾其詞，任由外界操作或機關解釋，若照此邏輯，倡議台獨導致戰爭，難道不是「另類武統」？賴政府擺明不想討論、只想擴權，意圖以國安之名偷渡極權之實，若還自詡民主模範生，如此高政治敏感立法，就不容有模糊空間，否則恐成掌權者政爭工具。

回顧賴政府在去年「亞亞事件」中，就違反比例原則暴力驅逐陸配出境，緊接發布「賴十七條」緊縮兩岸交流，甚至製造彼此仇恨，以此事件及情勢為藉口，鋪陳限制人民言論自由的行動。

期間不斷以國安之名情勒甚至威脅人民，如今終於走到「法制化」階段，企圖以修訂國安法方式強行禁止民眾闡述對賴政府不利、友善中共的相關言論。如院版第四條指宣揚武統罰百萬元，卻無明確定義；那倡議台獨是否會導致另類武統？主張和平被扭曲成投降主義是否屬非和平手段消滅我國主權？按修法內容全由行政機關認定，等同用枷鎖拘繫人民的言論自由。

再者，院版國安法第四條之一更規範網路內容，同樣是由行政機關認定所謂宣傳武統，甚至是只要為中共宣傳，即可都要求網路業者下架，箝制言論無遠弗屆。不過與此同時也令人質疑，賴政府連打詐都「滿臉豆花」，又要如何打擊真正需要嚴防的境外攻擊言論？還是如同「小紅書模式」，乾脆直接「翻桌」關站？

回到兩岸惡鬥源頭，還是在於賴政府以暴戾之氣帶頭製造社會仇恨及兩岸對立，不是不能禁止「鼓吹戰爭」，但要明確定義，以避免成政治鬥爭工具，更要有禁止「鼓吹族群歧視仇恨」的配套，雙管齊下才是恢復社會祥和、兩岸和平的正道。

不過以賴政府大罷免完敗後仍獨斷專行，甚至想為違法違憲編列的總預算下鄉宣講，恐怕根本沒有真心審查、務實立法的誠意，就是要讓議題不清楚、水質愈混濁，才好在2026隨地潑髒水、為選戰助攻，賴總統在譏笑中共「港版國安法，愛國者治港」之際，或許也該自省「賴氏國安法，信賴者治台」的荒謬。

港版國安法 賴政府 仇恨

