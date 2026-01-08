快訊

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

蔣萬安營養午餐免費 吳欣岱稱搖頭...應提食安護盾限2類

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國小營養午餐示意圖。本報資料照片
國小營養午餐示意圖。本報資料照片

本身是兩寶媽的台灣基進港湖市議員參選人吳欣岱說，蔣萬安的兒童政策，「身為一個媽媽，我看了真的很搖頭。」養小孩不是只有「給吃的、給喝的」。蔣該做的是建立校園「食安護盾」，限制兩類比例，第一嚴管加工占比；第二建立添加物紅綠燈，不是只停留補助競賽。

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，吳說，真正負責任的大人，會在意孩子吃進去的是什麼、是否健康、是否長期傷身？從生生有鮮奶開始，免費牛奶、免費營養午餐，大撒幣當然不會有人反對；問題是，當台北市學校營養午餐本身仍有明顯改善空間，把有限的資源優先用在「免費放送」，真的是對孩子最好的選擇嗎？

身為外科醫師的吳欣岱說，她看過太多因長期攝取高糖、高度加工食品，而出現代謝失調的孩子；她先生是腎臟科醫師，臨床上也不乏因長期攝取高鈉、高磷酸鹽添加物，年紀輕輕就走向慢性腎病甚至洗腎的患者。「這些風險，從來不是『長大以後才會發生』，而是從小吃進去的。」

吳欣岱說，目前台北市校園午餐僅以「三章一Q」作為基本門檻，遠遠不夠。對於高加工肉品像是有高磷酸鹽的重組肉、以大量澱粉填充的魚丸、香腸這些，幾乎沒有實質限制！這些「合法添加物」，不只讓孩子從小習慣重口味，也在不知不覺中，埋下未來三高與腎臟病的風險。

「我們要給孩子的，不是『吃得飽』的便當，而是『長得好』的營養。」吳欣岱說，她認為蔣萬安真正該做的，是建立校園的「食安護盾」，而不是只停留在補助金額的競賽：第一，嚴管加工占比。修訂市府採購合約，明確限制貢丸、香腸、重組肉等高磷加工品的入菜比例，大幅提高原塊肉（real meat）的使用率，讓「吃得到真食物」成為基本標準。

第二，建立添加物紅綠燈。市府應行使最大買方的權利，制定比中央更嚴格的「校園添加物負面表列」，將雖然合法、但具有健康疑慮的色素、保色劑，排除在校園餐食之外。

台北市雙薪家庭超過七成，吳欣岱說，孩子成長過程中，有大量時間在校園度過，學校的一餐不只是營養問題，更是飲食教育。她和身邊許多家長，下班後仍急著回家開伙，只因為不放心孩子在外面吃到的東西。如果市府願意真正投入「食安護盾」，不只孩子能吃得安心，家長也才能放心工作。這，才是對下一代真正負責任的兒童政策。

校園 吳欣岱 北市

延伸閱讀

AIT處長谷立言會晤蔣萬安 商討如何加強美台安全、商業等合作

訪蔣萬安跟進了 謝國樑宣布基隆公立國中小營養午餐免費

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

相關新聞

蔣萬安營養午餐免費 吳欣岱稱搖頭...應提食安護盾限2類

本身是兩寶媽的台灣基進港湖市議員參選人吳欣岱說，蔣萬安的兒童政策，「身為一個媽媽，我看了真的很搖頭。」養小孩不是只有「給...

北京列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」 徵集違法犯罪線索

大陸昨祭出今年首個對台硬手段，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，宣告對兩人「依法實施懲戒」，檢察官陳...

觀察站／教長被點名 陸學位生來台無望

大陸一口氣將劉世芳、鄭英耀兩位現任部會首長列為「台獨頑固分子」，除了呈現出兩岸關係進一步向下滑的跡象，更重要的是此番制裁...

【即時短評】修國安法罰「武統言論」， 但武統怎定義？

「國安法」修法將訂定鼓吹武統者罰百萬元，但政府對行為定義及執法標準卻支吾其詞，任由外界操作或機關解釋，若照此邏輯，倡議台...

把台灣人「當盤子」的只有金色三麥嗎？沒比較沒傷害

金色三麥執行長葉冠廷日前在社群發文，分享蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架。有眼尖網友發現通路照片中的售價比台灣便宜，引起「把台灣人當盤子」的眾怒。隨後，網路上立即出現各種「危機處理」分析文。但金色三麥遭炎上的原因，恐怕是出在貼文裡「滿滿的台灣價值」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民生、政治法案頻受賴政府反制 藍委背壓力難面對選民

2024年立委選舉後，國民黨重回到國會多數，喊出要拚「福國利民」。但實際上，卻是民生法案和政治爭議性高的法案輪番上陣，讓藍委回地方就得面對民眾質疑，不少藍委暗自揪心，擔心影響未來選情。有藍委坦白說，很多案子其實希望能先做社會溝通，別一打完仗就不管溝通，讓他們背著壓力回選區面對選民；像憲訴法衝過三讀，背了「癱瘓憲法法庭」的汙名，結果賴政府毀憲亂政，直接把努力打回原形，到頭來是為了什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。