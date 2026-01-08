蔣萬安營養午餐免費 吳欣岱稱搖頭...應提食安護盾限2類

本身是兩寶媽的台灣基進港湖市議員參選人吳欣岱說，蔣萬安的兒童政策，「身為一個媽媽，我看了真的很搖頭。」養小孩不是只有「給吃的、給喝的」。蔣該做的是建立校園「食安護盾」，限制兩類比例，第一嚴管加工占比；第二建立添加物紅綠燈，不是只停留補助競賽。

北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，吳說，真正負責任的大人，會在意孩子吃進去的是什麼、是否健康、是否長期傷身？從生生有鮮奶開始，免費牛奶、免費營養午餐，大撒幣當然不會有人反對；問題是，當台北市學校營養午餐本身仍有明顯改善空間，把有限的資源優先用在「免費放送」，真的是對孩子最好的選擇嗎？

身為外科醫師的吳欣岱說，她看過太多因長期攝取高糖、高度加工食品，而出現代謝失調的孩子；她先生是腎臟科醫師，臨床上也不乏因長期攝取高鈉、高磷酸鹽添加物，年紀輕輕就走向慢性腎病甚至洗腎的患者。「這些風險，從來不是『長大以後才會發生』，而是從小吃進去的。」

吳欣岱說，目前台北市校園午餐僅以「三章一Q」作為基本門檻，遠遠不夠。對於高加工肉品像是有高磷酸鹽的重組肉、以大量澱粉填充的魚丸、香腸這些，幾乎沒有實質限制！這些「合法添加物」，不只讓孩子從小習慣重口味，也在不知不覺中，埋下未來三高與腎臟病的風險。

「我們要給孩子的，不是『吃得飽』的便當，而是『長得好』的營養。」吳欣岱說，她認為蔣萬安真正該做的，是建立校園的「食安護盾」，而不是只停留在補助金額的競賽：第一，嚴管加工占比。修訂市府採購合約，明確限制貢丸、香腸、重組肉等高磷加工品的入菜比例，大幅提高原塊肉（real meat）的使用率，讓「吃得到真食物」成為基本標準。

第二，建立添加物紅綠燈。市府應行使最大買方的權利，制定比中央更嚴格的「校園添加物負面表列」，將雖然合法、但具有健康疑慮的色素、保色劑，排除在校園餐食之外。

台北市雙薪家庭超過七成，吳欣岱說，孩子成長過程中，有大量時間在校園度過，學校的一餐不只是營養問題，更是飲食教育。她和身邊許多家長，下班後仍急著回家開伙，只因為不放心孩子在外面吃到的東西。如果市府願意真正投入「食安護盾」，不只孩子能吃得安心，家長也才能放心工作。這，才是對下一代真正負責任的兒童政策。