北京列劉世芳、鄭英耀「台獨頑固分子」 徵集違法犯罪線索

大陸昨祭出今年首個對台硬手段，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，宣告對兩人「依法實施懲戒」，檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，對其「依法終身追責」。陸委會則警告稱，一切嚴重後果，「應由中方承擔全部責任」。

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀（圖）昨遭大陸官方列入「台獨頑固分子」名單，是繼2021年時任外交部長吳釗燮後，再度有我方部會首長遭列入該名單內。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦新聞局長陳斌華昨主持記者會時宣布上述制裁，還徵集三人「違法犯罪線索」。他指控劉世芳宣揚台獨，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害陸配，給兩岸人員往來設置障礙，鄭英耀鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作；陳舒怡則被控羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士。

陸委會昨對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，強調中共當局嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民強烈憤慨與反感。陸委會並警告，中共當局挑釁兩岸穩定之作為，所引發之一切嚴重後果，「應由中方承擔全部責任」。

外交部也嚴厲譴責，同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑。外交部重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬。法務部長鄭銘謙除表嚴正譴責，也說全力支持司法官執法，並守護司法主權。法務部也聲明「綠色司法打手」等指控純屬無端抹黑與政治干擾。將與相關部會合作對干預台灣司法及威脅台灣公務員之非法手段採取必要因應作為。

劉世芳昨回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。鄭英耀則指出，教育部會堅守「教育基本法」的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

國民黨立委暨發言人吳宗憲說，兩岸真的不需要如此強力地針對對方，不要互相以這種言詞或手法、政策等針對對方，無助兩岸和諧。民進黨立委王世堅表示，這太無聊了，對岸列「台獨頑固分子」，他也可以列「中共十大好戰分子」。台灣從不挑釁，希望對岸放下不同意見。

對陸方此舉將如何影響兩岸交流，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，首當其衝的對象可能為下學期即將來台的短期研修生。另，前東吳大學校長潘維大直言，近期教育部、陸委會對大專校院赴陸交流管制趨嚴，部分學校的交流幾乎已停滯，也讓教育界形成寒蟬效應，教育部屢屢表態政治立場和限制交流，意識形態確實偏重。