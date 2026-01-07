聽新聞
0:00 / 0:00
柬埔寨稱台灣議題為中國大陸內政 外交部：嚴重悖離事實
共軍去年底進行環台軍演之際，柬埔寨稱台灣議題為中國內政。外交部今天斥柬埔寨政府發言「荒唐且嚴重悖離事實」，並呼籲柬埔寨切勿為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書。
共軍「正義使命-2025」環台軍演之際，柬埔寨外交部去年12月31日發布新聞稿稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣議題為中華人民共和國內政」，並表示「支持中國為實現國家統一所作的努力及反對任何形式的台獨」。
外交部晚間透過新聞稿指柬方發言「荒唐且嚴重悖離事實」。對於柬埔寨政府屈從中國威權行徑，外交部表達高度遺憾，更對柬國散播貶損台灣主權的荒唐言論予以嚴正譴責。
外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不能否認台灣客觀存在的事實，呼籲柬埔寨切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書。
外交部強調，台灣願與所有支持自由民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，守護台海和平安全，維護印太地區的自由與穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言