柬埔寨稱台灣議題為中國大陸內政 外交部：嚴重悖離事實

中央社／ 台北7日電
柬埔寨稱台灣議題為中國內政，外交部今天斥柬埔寨政府發言「荒唐且嚴重悖離事實」。圖／聯合報系資料照片
共軍去年底進行環台軍演之際，柬埔寨台灣議題為中國內政。外交部今天斥柬埔寨政府發言「荒唐且嚴重悖離事實」，並呼籲柬埔寨切勿為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書。

共軍「正義使命-2025」環台軍演之際，柬埔寨外交部去年12月31日發布新聞稿稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「台灣議題為中華人民共和國內政」，並表示「支持中國為實現國家統一所作的努力及反對任何形式的台獨」。

外交部晚間透過新聞稿指柬方發言「荒唐且嚴重悖離事實」。對於柬埔寨政府屈從中國威權行徑，外交部表達高度遺憾，更對柬國散播貶損台灣主權的荒唐言論予以嚴正譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何國家均無權也不能否認台灣客觀存在的事實，呼籲柬埔寨切勿一再罔顧事實扈從中方，並為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言行背書。

外交部強調，台灣願與所有支持自由民主及人權的國家合作，共同遏制威權主義擴張，守護台海和平安全，維護印太地區的自由與穩定。

