台東財力跳級與北市並列 主計總處：因統籌稅款大幅增加220％

因應新版財劃法，中央調整各縣市財力級次，級數越低財力越好，中央補助也拿得少，被視為「窮縣」的台東縣卻一口氣跳四級，與首都台北市並列第一級。行政院主計總處解釋，修法後，台東統籌稅款影響數大幅增加220％，自有財源比率為104.39％，為縣市第4名，才從第五級調升為第一級。

新版財力級次中，第一級除了台北市，也新增新竹縣、新竹市、台東縣，其中台東一口氣提高四級，提升最多。台東縣長饒慶鈴直言難以理解，質疑中央懲罰財政優等生。台東多年來努力改善財政、清償債務，卻因財力級次被列為第一級，未來必須承擔更高比例的自籌款，反而加重地方負擔。

對此，主計總處解釋，考量新版財劃法修法後，各縣市政府獲配統籌分配稅款大幅增加，此次財力級次計算結果，是依照修法後的分配方式，加計財劃法修正後的統籌分配稅款影響數計算得出，且財力級次的計算方式，已在去年8月13日與地方討論。

主計總處說明，台東縣前一次的自有財源比率為35.67％，為縣市第20名，財力級次為第5級；依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算，台東縣這一次自有財源比率為104.39％，為縣市第4名，財力級次調升為第1級，已於去年底函知中央相關主管機關及地方政府。

主計總處指出，此次財力級次是按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，盼立法院儘速排審，以利國家資源有效分配。

行政院主計總處每三年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府最近三年度自有財源比率的平均值，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比率，再分為第一級到第五級。級數越低財力越好，地方自籌款比率也會越高，因此中央補助會減少。