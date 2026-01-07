學者：國際規則秩序回應中國大陸灰帶操作 避免成新常態

中國去年底對台發動軍演，學者陳冠任指出，國際海洋秩序一直都在「被測試」，中國擅長灰色地帶操作，目的是讓台灣民眾無感，應對之道是將中國的手段透明化揭露，並以國際規則和秩序做出回應，避免「被默認」而成為新常態。

八旗文化今天出版「冷戰之海：美國在東亞水域的歷史、戰略與布局」一書，作者、中央研究院近代史研究所助研究員陳冠任追溯各種歷史因素演變，探究型塑當前西太平洋局勢的成因。

針對台灣對於美國在東亞戰略的重要性，陳冠任接受中央採訪時比喻，美國在冷戰時期藉由南韓、日本與台灣等3國形成「烽火台」，並透過連結東亞各國海域形成一道對抗中共與蘇聯的「藍色長城」。且自1950年代起，美國的戰略判斷就跟現在一樣，認定台灣若被中共奪下，將會危及日本和菲律賓，以及第二島鏈的中太平洋地區。

陳冠任指出，當年美國總統杜魯門（HarryTruman）不願被退守台灣的蔣介石再次捲入國共內戰，因此早在1954年「中美共同防禦條約」簽署前的1951年起，就將台灣周邊海域納入美國的聯合司令部體系之中。

陳冠任解釋，如此一來，美國無需給蔣介石實質的軍事承諾，卻間接將台灣納入其西太平洋的防禦體系，「守住台灣周邊的海域，敵人也無法登陸台灣」。當年的這個概念，也與日本首相高市早苗此前提出「台灣有事論」，指台灣周邊海域被封鎖將會危及日本的概念類同。

對於中國去年12月底發動環台軍演，陳冠任表示，很多人第一個反應會是「秩序是不是已經崩壞了」，但從歷史視野看，國際海洋秩序其實一直都在「被測試」。冷戰時期各國經常用軍事行動或演訓，試探對方的反應，看哪些行為會被接受、哪些不會，而權衡關鍵不是「有沒有行動」，而是哪些行動會「被默認」為新常態。

陳冠任說明，中國是擅長進行灰色地帶行動的國家，當其他國家無法清楚回應、無法說清楚這些行為違反哪些規則，原有秩序就會慢慢被侵蝕；而歷史帶給人們的提醒是，真正危險的不是一次挑釁，而是讓挑釁變得「看起來很正常」。

陳冠任分析，中國意圖透過溫水煮青蛙般的方式讓台灣民眾逐漸無感，應對之道是要將中國的灰色地帶手段透明化，以國際規則和秩序的角度回應中國作為，避免成為新常態。

陳冠任也從冷戰時期歷史爬梳，單靠軍事力量很難長期維持穩定的海洋秩序，即使在美國軍力最強的時候，也必須搭配法律、外交和經濟手段，才能讓秩序得以運作。

陳冠任認為，其中一個重要做法，就是把問題放到國際法與多邊討論的框架內、讓國際各方理解，並讓對方清楚認知，意圖改變現狀的成本會提高，因為不是只有軍事風險，還有外交和形象上的代價。