石崇良改口為「少子女化辦公室」滅火 黃國昌：賴政府容不下講實話的人
少子女化辦公室議題掀起攻防，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，衛福部長石崇良講出大實話，戳破政府浪費4484億元的真相，然而賴清德總統容不下講實話的人，「未來即使有人說了實話，只會落得跟石崇良一樣的下場。」
立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查「衛福部組織法」等案，黃國昌關切少子女化辦公室議題，石崇良答詢時坦言，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」。石崇良晚間再度透過影片說明，2017年曾經以該名稱任務編組，而目前已經提高到行政院層級。
針對石崇良的說法，黃國昌在臉書以「容不下實話的賴清德」為題發文，石崇良今天在立法院備詢說了大實話，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，除了戳破民進黨浪費4484億元的真相以外，更讓滿口謊言的行政院發言人躲著不敢出來面對。
黃國昌指出，為了幫賴政府繼續拗，石崇良拍攝影片說明，坦白說心中充滿感嘆，賴政府已經容不下講實話的人，未來說實話只會落得如此下場，至於少子女化的因應成效，從來也不是民進黨關心的重點，「否則面對全世界最後一名的出生率，有哪個政府還能趾高氣揚繼續說謊下去？」
