接見美大學訪團 江啟臣：台灣為亞洲民主重要典範

中央社／ 台北7日電

立法院副院長江啟臣今天接見美國賓州大學研究中心師生團，他表示，台灣作為亞洲民主的重要典範，其政治發展與治理動態長期受到國際社會關注；一個堅定追求並捍衛民主與自由價值的台灣，值得國際學界長期且深入研究與探討。

立法院副院長江啟臣今天中午在國民黨立委陳永康陪同下，接見美國賓州大學研究中心師生團。

江啟臣表示，第11屆立法院呈現「三黨不過半」的政治格局，展現出台灣民主政治多元而活絡的樣貌；儘管朝野政黨在部分內政議題上立場不同、辯論熱烈，但在維護台灣對外關係與確保國家安全等關鍵議題上，朝野始終展現高度共識，充分體現民主制度的成熟與韌性。

江啟臣指出，台灣作為亞洲民主的重要典範，其政治發展與治理動態長期受到國際社會關注。他勉勵在場學生返美後持續關心台灣相關議題，並表示一個堅定追求並捍衛民主與自由價值的台灣，值得國際學界長期且深入研究與探討。

立法院指出，在交流過程，訪賓詢及台灣國防預算編列與執行情形。陳永康表示，政府除應重視武器等硬體裝備的採購，更須強化訓練、教育等操作與運用層面，透過完善教育訓練體系及建構後勤維修能量，全面提升國軍整體防衛與作戰能力。

江啟臣則指出，台灣能源供應9成以上仰賴進口，電力來源亦有約8成來自火力發電，顯示能源結構高度集中；面對可能發生的軍事封鎖或區域情勢動盪，能源供給體系仍存脆弱環節。

江啟臣表示，儘管政府正推動能源轉型，積極提高多元能源使用比例，但能源韌性建構仍是當前亟須持續強化的重要課題。

立法院指出，雙方續就兩岸關係、國防安全、能源轉型、台美關係及現今國際局勢等議題深入交換意見，江啟臣最後歡迎訪賓未來再度來訪，並鼓勵團員到台中等其他城市參訪，親身體驗台灣豐富而動人的地方人文之美。

