少子女化辦公室成羅生門 衛福部長石崇良：只是任務編組

台灣生育率持續下降，目前已是全球倒數第一名。近期對衛福部有無成立少子女化政策辦公室出現爭議。民眾黨立委黃國昌今在立法院表示，他去年指出少子女化政策辦公室是騙局一場，行政院發言人則說，衛福部早在民國106年成立任務編組性的「少子女化對策辦公室」，這時衛福部長石崇良回答，在他的印象裡沒有成立辦公室。黃國昌立即說，「今天衛福部長公開打臉行政院說謊」。

石崇良今至立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議，針對衛福部組織調整的相關法案提出報告。除黃國昌針對少子女化政策辦公室質詢外，立委羅智強則說，其實，衛福部在立法院第九屆第四會期曾於立法院提出「少子女化對策辦公室運作現況、達成目標及達成進度」書面報告，報告中還說開了六次會，結果卻是行政院說有、衛福部說沒有成立。

針對衛福部設置「少子女化對策辦公室」爭議，石崇良今天傍晚透過文字及影片，再次說明少子女化政策辦公室沿革。他說，經仔細翻閱，事實是民國106年因應少子女化問題，衛福部成立任務編組建立平台，並未設有正式辦公地點或員額編制，衛福部召集相關司署共同討論提出政策，而各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

自民國107年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。衛福部持續就少子女化對策計畫配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，實際改善家庭照護環境與減輕育兒負擔，如提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等。

石崇良說，行政院於今年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善之生育環境。衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，整合資源與施策方向，推動托育支持、補助措施及友善職場等政策落實，確保各項措施能對家庭產生實質助益。