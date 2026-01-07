財政自律變原罪？台東財力跳升第一級 黃建賓批中央懲罰偏鄉

中央最新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日公布，台東縣財力級次從原本的第五級，一口氣被調升至第一級，與台北市、新竹縣市並列自籌款比例最高等級，引發地方高度反彈。國民黨立委黃建賓直言，這樣的「升等」並非榮耀，而是對偏鄉縣市的沉重懲罰。

黃建賓指出，依照中央公告，第一級縣市包括台北市、新竹縣市及台東縣，但3者條件天差地遠。台北市人口接近300萬，年稅收高達約1800億元；新竹縣市擁有科學園區，具備穩定且龐大的產業稅源；反觀台東縣人口僅約22萬人，年稅收約12億元，卻被放在相同的財政分級標準下，完全不符實際狀況。

他強調，真正衝擊才正要開始。未來中央可依財力級次為依據，調降對台東的補助比例，使地方政府在推動公共建設、社會福利或基礎服務時，必須負擔更高的自籌款，進一步壓縮原本就有限的財政空間，對偏鄉發展造成長期不利影響。

黃建賓表示，在台東縣府團隊多年努力下，逐步改善財政結構，被視為「財政自律、還債有成」的縣市，如今卻因表現良好而被列入高自籌負擔等級，形同傳遞錯誤訊息，「難道中央是在告訴各縣市，欠債反而比較聰明，表現好就要被處罰？」

他也提到，先前立法院在野黨立委好不容易為台東爭取每年增加134億元預算，但中央至今遲未落實執行，如今再以不合理的財力級次認定調整補助機制，等同雙重打擊，讓台東縣民難以接受。

黃建賓強烈呼籲，中央應正視偏鄉縣市在人口結構、產業條件及稅收能力上的根本差異，重新檢視台東縣財力級次及相關補助標準，以更細緻、更公平的方式處理地方財政問題，而不是將「財政自律」變成變相懲罰的工具。