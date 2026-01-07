竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高，新竹縣從第三級提升至第一級，顯著升等。對此，新竹縣府回應，新竹縣未來各項計畫推動的自籌款將增加，縣款的支出也會變多，今年度縣府的各項重大建設經費已經編列，仍會繼續推動，不受影響，未來在爭取補助時，也會要求各局處建議中央提高補助比率。

115年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，花蓮縣也從第五級躍升至第三級，而台中市、高雄市都下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。其中，新竹縣、新竹市從第三級提升至第一級，也是顯著升等。

有關新竹縣財力由原先的第三級列為第一級，新竹縣政府回應，這次經行政院核定竹縣自115年度起3年財力級次升為1級，較前次112至114年度3級提升2級，與新竹市、台北市及台東縣財力級次相同。

竹縣府表示，這次經竹縣爭取中央補助計畫時未來雖增加縣庫負擔，然有中央補助款協助仍可以減輕計畫整體經費的財源負擔，仍有益於竹縣，且中央部會也會視補助個案參考財力級次補助，各局處在爭取部會補助時，可盡量向中央及請求立委協助，建議爭取提高補助比率，因此今年度竹縣各重大建設經費暫不受影響，仍會繼續推動。