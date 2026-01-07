快訊

竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣從第三級提升至第一級，顯著升等。記者郭政芬／攝影
新竹縣從第三級提升至第一級，顯著升等。記者郭政芬／攝影

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高，新竹縣從第三級提升至第一級，顯著升等。對此，新竹縣府回應，新竹縣未來各項計畫推動的自籌款將增加，縣款的支出也會變多，今年度縣府的各項重大建設經費已經編列，仍會繼續推動，不受影響，未來在爭取補助時，也會要求各局處建議中央提高補助比率。

115年度適用的新版財力分級，台東縣、新竹縣、新竹市與首都台北市並列第一級，花蓮縣也從第五級躍升至第三級，而台中市、高雄市都下滑一級，台南市則從第三級降到第五級。其中，新竹縣、新竹市從第三級提升至第一級，也是顯著升等。

有關新竹縣財力由原先的第三級列為第一級，新竹縣政府回應，這次經行政院核定竹縣自115年度起3年財力級次升為1級，較前次112至114年度3級提升2級，與新竹市、台北市及台東縣財力級次相同。

竹縣府表示，這次經竹縣爭取中央補助計畫時未來雖增加縣庫負擔，然有中央補助款協助仍可以減輕計畫整體經費的財源負擔，仍有益於竹縣，且中央部會也會視補助個案參考財力級次補助，各局處在爭取部會補助時，可盡量向中央及請求立委協助，建議爭取提高補助比率，因此今年度竹縣各重大建設經費暫不受影響，仍會繼續推動。

新竹 台東 北市

相關新聞

縣市財力分級洗牌！台公力：預算早編好 基層公務員年關前大炸彈

因應新版財劃法修法，行政院主計總處調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」，台東縣、新竹縣市與首都台北市並列第一級，即...

竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，級數越低等於財力越好，將來地方自籌款比率越高，新竹縣從...

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

大陸國台辦今天將台灣高檢署女檢察官陳舒怡列「台獨打手幫兇」，聲稱要終身追責；法務部長鄭銘謙強勢回應。鄭說，法務部堅定捍衛...

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

大陸國台辦今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡被列為「台獨打手幫兇...

少子女化辦公室成羅生門 衛福部長石崇良：只是任務編組

台灣生育率持續下降，目前已是全球倒數第一名。近期對衛福部有無成立少子女化政策辦公室出現爭議。民眾黨立委黃國昌今在立法院表...

財政自律變原罪？台東財力跳升第一級 黃建賓批中央懲罰偏鄉

中央最新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日公布，台東縣財力級次從原本的第五級，一口氣被調升至第一級，與台北市、新竹縣...

