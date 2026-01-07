蔣家軍佈局？北市前副發言人郭音蘭投入議員初選 打造更美好中正萬華

曾任北市政府副發言人、副市長林奕華辦公室主任研究員的郭音蘭今天正式宣布投入國民黨中正萬華議員初選，並表示將秉持「市民大小事就是我的事」精神推動古蹟觀光、在地美食推館、共榮社區等政策，盼能打造更美好的中正萬華。曾任立委徐巧芯特助的她，也正式掛起兩人合體的看板，盼將這份「女力傳承」勇往直前。

郭音蘭過去曾任北市府副發言人、台北市副市長林奕華辦公室主任研究員，去年10月從北市府離職後，轉戰立委徐巧芯辦公室擔任特助，她表示，自己將以10年從中央到地方的扎實歷練，接棒「女力傳承」的拚勁，要在議會守護中正萬華的文化底蘊與發展潛力。

郭音蘭提到，中正萬華擁有多元魅力，從龍山寺的香火到中正區的日式建築，從南機場美食到潮流西門町，展現了無可取代的文化底蘊，但美麗背後也看見老舊社區迫切需求、傳統市場轉型的挑戰，她曾站在第一線處理新聞、教育、體育、市場與商圈等議題，這讓她明白愛一個地方不能只有口號，更需要專業與精準行動力。

郭音蘭表示，未來進入議會4大深耕方向，致力於解決基層問題，包括文化傳承，活化在地古蹟，打造深度文化觀光品牌，讓文化變現；美食推廣，扶植傳統市場與在地小吃，讓觀光客走進巷弄帶動基層經濟；共融社區，加速推動都市更新與社福整合，打造老少安居的生活環境；為您發聲，將基層聲音帶進議會，秉持「市民大小事就是我的事」的服務精神。

郭音蘭說，過去在徐巧芯團隊的經驗，讓她體會到民意代表必須具備「敢為民發聲」的衝勁與戰力。這份「女力傳承」的支持不僅是信任，更是沉甸甸的責任，她將帶著這份拚勁，為中正萬華的鄉親勇往直前，盼在地民眾能夠支持。